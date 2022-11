Tipuri de ruleta online

Multi pasionati de gambling isi incearca norocul la roata ruletei , care devine o adevarata fascinatie mai ales atunci cand te distrezi in compania unor dealeri reali, lucru care este posibil chiar si pe internet in ziua de astazi.

In randurile de mai jos iti voi prezenta care sunt principalele versiuni ale jocului de ruleta pe care le poti intalni in cazinourile din Romania, fiecare avand mici particularitati specifice.





3 variante populare de ruleta Fiind un joc atat de popular in randul pasionatilor de cazino, era absolut normal ca ruleta sa fie dezvoltata in diferite variante. Un singur mod de joc putea deveni la un moment dat plictisitor, dar aceasta varietate a tipurilor de ruleta are legatura si cu istoria jocului si cu zonele in care acesta s-a dezvoltat de-a lungul timpului.

Mai exact, in ziua de astazi exista 3 versiuni de baza ale jocului de ruleta si anume: ruleta europeana, ruleta americana si ruleta franceza. Cu siguranta iti poti da seama destul de usor care versiune este mai populara in fiecare zona geografica, deoarece denumirile sunt sugestive.

Aceste 3 tipuri de ruleta le vei intalni in ziua de astazi pe aproape orice site licentiat de casino online, iar daca te intereseaza o platforma de top pe care te poti distra in cele mai bune conditii la ruleta atunci poti alege Luck Casino

Ruleta europeana – este evident cea mai accesata versiune a jocului. Roata ruletei cuprinde numere de la 0 la 36, impartite pe cele doua culori clasice (rosu si negru) si este varianta care a pastrat cele mai multe dintre regulile jocului original de ruleta

Ruleta manuala – aici tu dictezi ritmul de joc, deoarece ai la dispozitie oricat timp iti doresti pentru plasarea pariurilor; dupa ce ai jucat toate pariurile dorite poti invarti manual roata ruletei si sa astepti sa vezi numarul castigator

Alte tipuri de ruleta moderne O alta clasificare a jocurilor de ruleta se poate face in functie de modul efectiv de desfasurare a rundelor de joc. Astfel, poti intalni:





De exemplu, in unele cazinouri vei putea intalni ruleta cu 101 numere, mini ruleta, ruleta turbo, Diamond Roulette, ruleta cu tematica fotbalistica si multe altele. Toate aceste jocuri au propriile caracateristici si e clar ca pentru un pasionat de ruleta ele se pot dovedi extrem de palpitante.



In concluzie, ai putut vedea asadar ca ruleta nu este un joc de noroc singular, ci versiunile variate ale acestuia il fac sa fie atat de cautat si in tara noastra. Totul tine doar de preferintele tale, deoarece in prezent vei gasi variante de ruleta care nici macar nu stiai ca exista, iar distractia va fi cu siguranta la superlativ.



Unul dintre cele mai vechi jocuri de noroc din istorie, dar care a ramas pana in ziua de astazi extrem de apreciat in toata lumea este jocul de ruleta. Fiind simplu de inteles si de practicat, fiind distractiv, palpitant si putandu-ti aduce si castiguri frumoase in acelasi timp, ruleta este disponibila in ziua de astazi in majoritatea cazinourilor fizice, dar si online.