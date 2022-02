Adda a aflat de ce boli suferă, după ce a fost diagnosticată greșit un an și jumătate. Mesaj tranşant către medici

Boala Lyme sau borelioza este o afecțiune bacteriană transmisa de căpușe, cu o incidență în creștere în lume. Între 650.000 - 850.000 de persoane sunt afectate în Europa, iar în Romania, incidența a crescut de trei ori în ultimii ani, conform datelor oficiale ale Institutului National de Sănătate, scrie antena3.ro



Boala este de origine bacteriana, aceasta fiind transmisă de căpușele din genul Ixodes, o insectă care poate transmite bacteria Borrelia burgdorferi. Însă, nu toate căpușele sunt purtătoare ale bacteriei Borrelia, boala nefiind declanșată automat la om prin contactul cu insecta.



O persoană, copil sau adult, poate dezvolta boala Lyme doar dacă este înțepat/mușcat de o căpușa contaminata cu bacteria Borrelia burgdorferi, care rămâne pe corpul uman fară întrerupere pe o perioada mai mare de 17 ore.







Acesta este timpul necesar migrării bacteriilor Borrelia din intestinul insectei către glandele salivare ale acesteia, de unde sunt transmise în organismul uman, odată cu saliva, la locul înțepăturii.



Boala netratata corespunzător, în lipsa unor timpi rapizi de reacție sau din cauza lipsei simptomelor caracteristice, poate cauza complicații medicale precum: meningita, paralizie faciala, miocardita - cardita Lyme, artrita Lyme, boli autoimune.







Adda se va retrage o perioadă din spaţiul public





"Dragii mei, după un an jumătate de chin în care mi s-a pus diagnostic greşit şi mi s-a dat tratament şi mai greşit, am aflat într-un final adevărul. A fost nevoie să îmi paralizeze anumite părţi ale corpului că să fiu diagnosticată cu Borelioza şi Bartonella- transmise de căpuşe şi ţânţari, ploşnite sau dacă te muşcă animale care au asta în sânge.



Din păcate, inflamaţia şi neurotoxinele au ajuns la creier, pentru că nu s-a acţionat la timp. Aşa că urmează o perioadă de luptă şi de tratament agresiv care durează în total un an şi jumătate. Momentan sunt în pregătirea corpului pentru tratament. Şi trag să-mi duc la final o parte din proiecte şi să-mi onorez promisiunile", a transmis Adda pe pagina sa de Facebook.



"La începerea tratamentului, mă voi retrage o perioadă din spaţiul public- emisiuni şi apariţii, pentru că prima tură e cea mai grea. Voi rămane aici, pe online şi vă voi ţine la curent când pot şi cât pot.







Vă voi lăsa şi albumul. Se va lansa chiar de ziua mea, pe 3 martie. Plănuiam o lansare aniversară cu concert. Mai ales că voi împlini 30 de ani. La jumătatea lui Martie va veni şi noul single..", mai spune Adda.



Adda, mesaj pentru medicii care i-au pus diagnostic greşit





I-am pus numele “Gogutz” la rahatu’ ce e acum in mine. Şi promit să-i dau în cap. Să-l nenorocesc până îi sar fulgii. În timp ce o parte din doctorii “specialişti” ai României vor pune mâna pe carte! Nu voi face scandal din asta. Faptul e consumat.



Eu sper doar să nu mai trimită pacienţii pe piste greşite şi să se trezească la realitate! Poate exemplul meu va ajuta la INFORMARE, PREVENTIE ŞI TRATARE LA TIMP! Pentru că, DA , aceste două “minunăţii” te pot ucide sau te pot nenoroci pe viaţă!!! Dacă nu sunt depistate la timp. I se poate întâmpla oricui", a mai scris artista, scrie antena3.ro











