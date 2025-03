În ultima ediție a podcastului „Cuget liber”, l-am avut invitat pe directorul Termoficare Constanța, Liviu Popa. Cu această ocazie, am aflat cât de mult muncește directorul unei instituții care are program de funcționare 24 de ore din 24 și cum au fost, până acum, pentru el, cei 20 de ani de activitate la RADET și, apoi, din 2021, la Termoficare. Totodată, managerul a informat populația care este stadiul procesului de modernizare a rețelei termice din municipiul Constanța, care are ca efect reducerea pierderilor, diminuarea prețului la energia termică și asigurarea confortului dorit de consumatori.







Directorul a adus în discuție avantajele contorizării la fiecare scară de bloc, dar a vorbit deschis și despre avariile, care încă mai apar, în special, pe conductele vechi. Astfel de conducte pot fi întâlnite în zona Tomis Nord, perimetrul dintre bulevardul Tomis, Aurel Vlaicu şi Lăpuşneanu, dar şi pe strada Nicolae Iorga, între bulevardul Lăpuşneanu şi bulevardul Mamaia.