Fântâna Dragonului zace în degradare. Va fi aceasta clasată ca monument istoric?

Situată în spatele unor blocuri, foarte aproape de stadionul „Farul”, Fântâna Dragonului, o superbă lucrare Art Deco, este total nefuncţională şi se află într-o continuă stare de degradare, de foarte mulți ani. Ca s-o facă mai „atractivă”, suporterii echipei Farul au scris pe ea cu mult timp în urmă, „Peluza Marina Farul”. Locatarii din zona Primăverii spun, însă, cu mâhnire că fântâna merită mult mai multă atenție, fiind nu doar unică, ci mai ales extrem de interesantă din punct de vedere arhitectural.Cu o vechime impresionantă de 75 de ani de la construirea sa, Fântâna Dragonului se şubrezeşte de la o zi la alta, având nevoie, urgent, de reabilitare. Tinerii nu îşi amintesc ca aceasta să fi fost vreodată funcţională. Ei nu au văzut niciodată în viaţa lor vreun strop de apă curgând din frumoasa construcţie. Cei mai în vârstă ne-au povestit, însă, că apa a „secat” imediat după Revoluţia din 1989.„Eram tânăr când veneam cu soţia să admirăm fântâna. Ne plăcea să ne aşezăm, seara, la apusul soarelui, pe treptele din apropierea ei şi stăteam, aşa, nemişcaţi, minute-n şir, uluiţi de frumuseţea ei. La momentul actual, nu mai este mare lucru de admirat şi este mare păcat de ea”, ne-a povestit Cătălin M. (75 de ani).Maria G. are 33 de ani şi vine, din când în când, la locul de joacă de lângă fântână.„Dacă tot venim aici, ne-ar fi plăcut să beneficiem de răcoarea pe care această fântână ar fi putut să o dea pe timpul verii. M-am uitat de nenumărate ori la ea şi se vede că este o lucrare deosebită, care ar trebui pusă în valoare, nu abandonată. Nu am văzut nicăieri în altă parte, în judeţul Constanţa, vreo altă fântână mai frumoasă”, a adăugat femeia.Reporterii cotidianului „Cuget liber” au vrut să vadă cu proprii lor ochi în ce stare se află edificiul de 41 de metri lungime şi 17 metri lăţime. Din nefericire, nu am putut observa decât gunoaie aruncate chiar în bazinul în care ar fi trebuit să susure apa, buruieni şi numai degradare. Elementele decorative au început să se distrugă şi mai tare, instalaţia nu mai există, iar multe dintre detaliile arhitecturale au dispărut fără urmă ori au fost distruse de vreme. Cu toate acestea, locuitorii de pe strada Făgetului nr. 140 speră din tot sufletul ca monumentul construit în anii comunismului, cu patru bazine, aşezate în trepte să fie readus la viaţă.Am vrut să aflăm şi părerea unui specialist vizavi de acest obiectiv. Potrivit arhitectului Laura Tudosie, din Constanța, Fântâna Dragonului este construită, împreună cu stadionul în anii '50. „Au lucrat la ea arhitecţi care erau deţinuţi politici, în acele vremuri şi prezintă valoare istorică, memorială, şi arhitecturală, motiv pentru care ar trebui protejată. Institutul Naţional al Patrimoniului şi-a manifestat intenţia de a întocmi un dosar de clasare ca monument istoric, dar trebuie, mai întâi, elaborat, dosarul, şi din punct de vedere juridic, tehnic, istoric etc. Deci, există o intenţie care este, cumva, în stadiu incipient, de punere în valoare. Acum, aceasta se află pe domeniul public al Primăriei Constanţa, deci trebuie făcută o corespondenţă cu ei, să vedem dacă au acte pe domeniul respectiv, dacă există un cadastru etc. Sunt mai mulţi paşi de urmat. În orice caz, este o lucrare valoroasă şi ea merită să fie păstrată şi pusă în valoare”, a declarat specialistul, pentru „Cuget liber”.Întrebaţi despre soarta fântânii, reprezentanţii Primăriei Constanţa au precizat că, deocamdată nu există un proiect de reabilitare al acesteia, ci doar va fi igienizată. Între timp, constănţenilor nu le rămâne decât să admire gunoaiele şi bălăriile, pentru că de artă nici nu poate fi vorba!