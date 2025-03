Destinația Mamaia Constanța, a doua participare la Salon Mondial du Tourisme din Paris

Nostalgie, emoții, multe amintiri frumoase și poftă de viață. Sunt cele patru ingrediente de bază pe care francezii le-au adus în prim plan în prima zi a Târgului Internațional de Turism de la Paris, atunci când au ajuns la standul destinației Mamaia Constanța. Și-au adus aminte cu drag de cum arăta stațiunea Mamaia într-o epocă demult uitată și au răsfoit bucuroși cataloagele de prezentare.Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța a revenit pentru a doua oară la Salon Mondial du Tourisme de la Paris, unde peste 400 de expozanți se întrec în explorarea celor mai frumoase destinații, din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.“Dacă Paris-ul reprezintă o călătorie captivantă pentru oricine vizitează pentru prima oară Franța, am revenit pentru a doua oară la Salon Mondial du Tourisme pentru a le arăta francezilor că și România are o mulțime de atracții turistice și destinații care merită promovate. În prima zi a evenimentului ne-am întâlnit cu o mulțime de francezi seniori, care și-au adus aminte cu nostalgie de stațiunea Mamaia de acum 30, chiar 40 de ani. În ani în care mulți dintre noi poate nici nu eram născuți, aceștia ne-au amintit de o perioadă în care se vorbea limba franceză la fel de mult precum limba română în stațiunea Mamaia. Aceștia sunt dornici să se reîntoarcă în destinația noastră. Francezii iubesc ieșirile în natură, astfel că, pe lângă atracțiile turistice din Constanța și din stațiune, ne gândim ca în sezonul 2025 să le oferim excursii cu vizite la cramele din Dobrogea, dar și alte opțiuni active, pentru a-i face să se reîntoarcă în destinație”, a declarat Oana Silviana Crăciun, specialist Comunicare și Relații Publice în cadrul OMD Mamaia Constanța.Standul destinației Mamaia Constanța a fost vizitat în prima zi a evenimentului de reprezentanții Ambasadei României în Franța, delegația fiind condusă de Liviu Rogojinaru, ministru consilier în cadrul instituției.La standul României francezii s-au putut bucura în prima zi a evenimentului de produse tradiționale din Bucovina, dar și de degustări de băuturi românești autentice.Iubitorii de călătorii pot vizita standul României până pe 16 martie inclusiv în cadrul Paris Expo Porte de Versailles, alături de alte destinații din țara noastră care fac parte din delegația României la Paris la ediția din acest an a târgului de turism.