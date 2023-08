Administrația locală din Pantelimon a început două lucrări așteptate de locuitori

Primarul comunei Pantelimon, din judeţul Constanţa, Costel Armăşescu, a anunţat recent că în localitatea pe care o administrează au început două lucrări mult aşteptate de către cetăţeni.„Vorbim despre toaletarea și tăierea plopilor uscați de pe marginea drumului județean DJ 225, la ieșire din Pantelimon spre Runcu și decolmatarea Pârâului Cartal în satul Runcu. Pentru această lucrare am făcut de mai mult timp adrese câte RAJDP să aibă în vedere intervenirea cât mai rapidă pe DJ 225 asupra plopilor uscați care reprezintă un pericol pentru siguranța traficului auto cât și pentru cea a cetățenilor. Răspunsul dânșilor a fost prompt dar procedura greoaie existentă a făcut ca totul sa dureze. Dar iată ca am fost consecvenți cu toții și am reușit să transpunem intenția în fapte. Cât privește lucrarea de decolmatare a albiei pârâului Cartal în satul Runcu are o istorie și mai veche. Și aici am insistat permanent și iată s-a început treaba. Se curăţă albia, se eliberează de crengi pentru a se evita pericolul unor inundații de genul celor avute în anul 2019 sau cele din anul 1985. Iată că se poate! Cu consecvență, cu implicare și mai ales cu răbdare. Mulțumim celor două instituții pentru faptul că ne ajută în efortul nostru de a elimina problemele și situațiile care ne afectează confortul și siguranța”, a transmis primarul comunei Pantelimon, Costel Armășescu.