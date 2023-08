Primarul Costel Armăşescu: „Avem mai multe obiective aflate în implementare”

Aşa cum fiecare comună îşi stabileşte obiectivele în fiecare an, administraţiile locale implementând diferite proiecte, exact acest lucru se întâmplă şi în comuna Pantelimon din judeţul Constanţa. Echipa Cuget Liber a stat de vorbă cu primarul Costel Armăşescu, care ne-a povestit despre câteva dintre proiectele de care se ocupă în această perioadă.„Avem mai multe obiective aflate în implementare pe care vrem să le finalizăm. Vă pot spune aici despre înfiinţarea unui centru de colectare prin aport colectiv în comuna Pantelimon. Vom avea o platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor pentru deşeuri şi pentru cetăţenii care vin cu autoturisme şi aduc deşeuri, respectiv a camioanelor. La acest capitol mai vorbim şi despre o platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă şi o reţea de canalizare pentru colectarea apelor pluviale. Vom avea şi o zonă verde cu gazon şi plantaţie perimetrală de protecţie şi o copertină pe structura metalică uşoară pentru protecţia containerelor deschise. Se va monta un cântar carosabil pentru camioane şi un container de tip baracă pentru administraţie. Vom mai avea şi un container pentru deşeuri periculoase şi 3 containere pentru colectarea deşeurilor de tip hârtie, carton şi plastic. La toate acestea se vor adăuga două scări mobile metalice pentru descărcarea deşeurilor în containere deschise înalte şi stâlpi de iluminat şi camere de supraveghere”, a declarat primarul Costel Armăşescu.El ne-a mai spus şi despre un proiect legat de renovarea Căminului Cultural din localitate, dar şi despre renovarea sediului primăriei.„Un alt proiect important pe care îl avem este renovarea integrată a căminului cultural din Pantelimon. S-au amenajat pereţii din exterior,s-au executat lucrări de tâmplărie şi s-a montat un planşeu peste acoperiş. De asemenea, nu am neglijat nici fundaţia, placa pe sol şi trei tipuri de instalaţii cum ar fi instalaţiile electrice, cele termice şi cele sanitare. Totodată, am renovat şi sediul primăriei în sensul că am izolat pereţii exteriori şi solul, am montat tâmplărie exterioară şi am introdus un sistem de încălzire. Avem o instalaţie prin care putem să preparăm apa de consum şi am modernizat sistemul de iluminat. Mai vrem să extindem infrastructura TIC în comuna Pantelimon. Se va extinde sistemul de supraveghere video utilizând ca mediu de transmitere fibra optică cu 4 fire şi se va monta un switch gigabyte 8 POE şi se vor crea acces-point-uri pentru extinderea ulterioară a reţelei. Vom monta o cameră IP şi o cameră video LRP, vom lega toate camerele pe care le vom monta la sediul Poliţiei Comunale şi vrem să achiziţionăm bănci inteligente”, a mai spus Armăşescu.Un alt proiect important pentru comuna Pantelimon este acela care face referire la iluminatul public stradal. Costel Armăşescu a vorbit şi despre acesta.„Un ultim proiect la care ţin foarte mult este refacerea sistemului de iluminat public din comuna Pantelimon. Scenariul recomandat este cel care asigură un sistem de iluminat complet şi modern, economic, de energie mare cu eficienţă luminoasă şi energetică ridicată, cu cheltuieli de întreţinere şi exploatare redusă. Acest lucru înseamnă montare de aparate de iluminat cu LED, aparat cu un indice foarte bun de redare a culorilor, eficienţă energetică şi luminotehnică ridicată, sistem de telegestiune, utilizând comunicaţia wireless dar şi asigurarea unui aspect modern al comunei”, a concluzionat Costel Armăşescu.