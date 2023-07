Ambasada Spaniei: Mesaj neașteptat despre intrarea României în Schengen

Ambasadorul Spaniei la Bucureşti, José Antonio Hernández Pérez- Solórzano, a declarat că prioritatea preşedinţiei spaniole a Consiliului Uniunii Europene este ca România şi Bulgaria să adere la Spaţiul Schengen, dar a menţionat că nu poate oferi un termen limită până la care acest lucru se poate întâmpla. Ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, a afirmat că România este partener credibil şi un furnizor de securitate, protejând frontiera Uniunii Europene, scrie News.ro.







Reprezentanţa Comisiei Europene în România a organizat luni, un eveniment prilejuit de preluarea de către Spania a preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, pentru următoarele şase luni. La conferinţă au fost prezenţi ambasadorul Spaniei la Bucureşti, José Antonio Hernández Pérez- Solórzano, şi ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu.







Cei doi au fost întrebaţi despre aderarea României la Spaţiul Schengen.







Luminiţa Odobescu a afirmat că România se implică la nivel european în eforturile de combatere a migraţiei.







„România şi-a îndeplinit toate obiectivele, a îndeplinit toate criteriile solicitate pentru procesul de aderare. În plus faţă de aceasta, noi lucrăm şi am lucrat cu Comisia Europeană pentru a arăta încă o dată ceea ce este, de fapt, recunoscut de către toţi partenerii noştri, că România este un furnizor de securitate, că protejează frontiera nu numai a sa, frontiera externă, dar şi frontiera Uniunii Europene şi am lucrat cu Comisia Europeană pentru a arăta exemple de bune practici. Am pus în aplicare deja împreună cu Ministerul de Interne şi cu Comisia Europeană un proiect de bune practici la frontiera noastră cu Serbia, în dialogul cu partea austriacă s-a lucrat la un plan măsuri pentru a sprijini, fără a lega subiectele migraţia efectivă de aderarea la Spaţiul Schengen, noi am vrut să arătăm că suntem constructivi şi suntem implicaţi la nivel european în susţinerea eforturilor de combatere a migraţiei ilegale. Şi am lucrat împreună cu colegii de Ministerul de Externe la un plan de acţiuni ca să dovedim ceea ce este de fapt foarte clar, că România este un partener credibil, este un furnizor de securitate şi un partener activi în protecţia frontierelor externe ale Uniunii Europene”, a declarat Luminiţa Odobescu.







La rândul său, ambasadorul Spaniei în România a declarat că prioritatea preşedinţiei spaniole a Consiliului Uniunii Europene este ca România şi Bulgaria să adere la Spaţiul Schengen.







„Prioritatea preşedinţiei noastre este ca România şi Bulgaria să adere la Spaţiul Schengen. Lucrăm pentru a ajunge la un consens între statele membre. Ideea la care lucrăm este să aducem această temă la Consiliul în octombrie. Nu putem să spunem un termen limită. Este pe ordinea de zi pentru a ajunge la un consens până la acel moment”, a afirmat ambasadorul Spaniei la Bucureşti.