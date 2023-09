Aşteptarea a luat sfârşit! Primăria Lipniţa va reabilita o şcoală construită în urmă cu peste 100 de ani

Primăria Lipnița a scos la licitație contractul pentru execuția lucrărilor de reabilitare moderată a clădirii școlii din satul Canlia. Finanțarea este asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.3/I1.3/1, Componenta 10 – Fondul Local, I3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice. Primarul Nicolae Florin Dinu a semnat contractual de finanțare la începutul acestui an. Valoarea investiției este de 1.274.293,54 lei din care 1.246.055,54 lei reprezintă investiţia de bază, iar 26.238 lei sunt alocați lucrărilor conexe organizării de şantier. Primăria trebuie să asigure o cofinanțare de aproximativ 300.000 de lei, ce va acoperi lucrarile care urmează să fie realizate dar nu sunt eligibile. Durata contractului este de 18 luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 septembrie 2023, ora 15.00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi.La începutul acestei luni, tot pentru școala din Canlia, administrația locală a obținut finanțare pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a unității de învățământ.„Clădirea școlii din satul Canlia a fost construită în anul 1905 și este un simbol pentru comunitate. Clădirea școlii are în componență patru săli de clasă și o cancelarie. Suprafața clădirii este de 457 de metri pătrați. Aici se vor executa lucrări de izolare a clădirii, schimbarea ferestrelor, ușilor, instalației electrice, termice și sanitare. Acoperișul școlii va fi și el schimbat. Este un proiect de suflet pentru mine”, a declarat primarul comunei Lipnița, Nicolae Florin Dinu.În comuna Lipniţa mai sunt şi alte proiecte aflate în implementare. Astfel, Primăria comunei Lipnița a depus la începutul acestui an, la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ce vizează înființarea sistemului de alimentare cu apă în satele Cuiugiuc și Izvoarele.Edilul din Lipniţa a semnat contractul de finanțare pentru înființarea sistemului de alimentare cu apă în satele Cuiugiuc și Izvoarele.Finanțarea este asigurată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și se ridică la 2.400.924,54 de lei, (TVA inclus).Primăria comunei Lipnița a depus la începutul acestui an, la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ce vizează înființarea sistemului de alimentare cu apă în satele Cuiugiuc și Izvoarele. Urmează organizarea licitației, implementarea și apoi vor demara lucrarile.„Împreună cu domnul Adrian-Ioan Veștea, Ministrul Dezvoltării, am semnat contractul de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny pentru înființare sistem alimentare cu apă în sat Cuiugiuc, Lipnița, respectiv Înființare sistem alimentare cu apă în sat Izvoarele, Lipnița”, a anunțat primarul.