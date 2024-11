Cine este Vergil Șișu, candidatul partidului S.O.S. România - Filiala Județeană Constanța la Senat?

-Decizia de a intra în politică nu a fost una ușoară, dar a devenit inevitabilă. După o viață dedicată justiției și învățământului, am ajuns la concluzia că multe dintre problemele pe care le-am întâlnit în carieră pot fi rezolvate doar la nivel legislativ. România are nevoie urgentă de oameni care să lupte pentru interesele naționale, de lideri care să spună clar și răspicat că țara noastră nu poate fi sacrificată pe altarul intereselor străine. Intrarea mea în politică nu este un capriciu, ci un răspuns la realitățile dure cu care ne confruntăm. Vreau să las o țară mai bună pentru fiul, fiica și nepoțelul meu.-Constanța este și va rămâne acasă pentru mine. M-am născut aici, am crescut aici și mi-am petrecut întreaga viață servind comunitatea din acest oraș. Am spus de multe ori că nu voi pleca de aici nici pe ultimul drum. Constanța are un potențial extraordinar, care, din păcate, a fost ignorat de prea mulți lideri politici preocupați mai mult de interesele personale decât de binele comunității. Prin candidatura mea, vreau să contribui la revigorarea economică, culturală și socială a orașului și a județului nostru.-Prioritățile mele sunt clare și pornesc de la nevoile reale ale oamenilor. România trebuie să-și regăsească demnitatea și independența. În plan extern, susțin o poziție fermă pentru protejarea intereselor naționale. Spre exemplu, ajutorul acordat Ucrainei ar trebui să fie condiționat de respectarea drepturilor comunităților românești din teritoriile ocupate. De asemenea, România trebuie să își declare neutralitatea militară și să renunțe la bazele militare străine care, în opinia mea, nu ne servesc interesele. În ceea ce privește Constanța, consider că orașul nostru are un rol strategic nu doar pentru România, ci și pentru întreaga regiune. Trebuie să folosim acest avantaj pentru a atrage investiții care să creeze locuri de muncă bine plătite și pentru a dezvolta infrastructura care să conecteze Constanța cu restul țării și al Europei.-Experiența mea în justiție mi-a oferit o perspectivă clară asupra sistemului juridic și a problemelor sale. Ca judecător, am înțeles cât de important este să avem legi clare, echitabile și aplicabile. În avocatură, am văzut ce înseamnă să lupți pentru drepturile oamenilor. Ca profesor universitar, am fost în contact direct cu tineri care mi-au împărtășit viziunea lor despre viitor. Toate acestea m-au ajutat să înțeleg mai bine nevoile societății și să dezvolt soluții pragmatice. Cred că această experiență cumulată mă pregătește să reprezint Constanța și România în Parlament cu integritate și profesionalism.