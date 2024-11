Elena Lasconi: „Fără NATO, suntem la cheremul Rusiei!”

Candidata USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, a declarat luni despre contracandidatul ei, Călin Georgescu, că este un admirator pe faţă al lui Putin şi este pe faţă împotriva NATO şi UE. ”Garantez tuturor forţelor democratice că vom lăsa orgoliile la garderobă şi vom face propuneri concrete pentru a ne uni în faţa acestui pericol”, a spus Lasconi în prima declaraţie după rezultatul primului tur de scrutin.







„Bună seara România! Pentru toți românii care au fost subestimați vreodată, acest rezultat este al vostru! Pentru toți românii cărora li s-a spus că nu se poate, acest rezultat este al vostru! Pentru toți cei care au curajul să țintească mai sus, care cred într-o România puternică, demnă, europeană, acest rezultat este al vostru! Tuturor celor care mi-ați acordat votul, vă mulțumesc pentru mobilizare și încredere! Știu ca votul vostru nu a fost pentru mine, ci pentru voi, pentru viitorul vostru și al celor pe care îi iubiți! Să știți ca am emoții. Promit ca voi da totul pentru a mă ridica la așteptările tuturor românilor, tuturor celor care au votat ieri cu un alt candidat, vă spun ca voi fi președintele tuturor cetățenilor. Știu ca am muncit pentru a va câștiga votul și încrederea și o voi face neobosit, așa cum nu am obosit să muncesc pentru români toată viața mea. Știu ca eu și USR trebuie să ne facem barca noastră pentru a aduce această schimbare. Dragi români, vă auzim și vă vedem! Ne aflăm în faţa unui pericol pe care puţini dintre noi l-au considerat posibil. Azi, ne-am trezit brusc într-o confruntare istorică între trecut şi viitor, între păstrarea democraţiei tinere a României şi putinism, între iubirea de ţară şi cei care vor să întoarcă România în sfera de influenţă rusească. Să ne fie foarte clar, Călin Georgescu este un admirator pe faţă al lui Vladimir Putin. Este pe faţă împotriva NATO şi a Uniunii Europene. Are un discurs naţional, ceauşist. Este pentru izolarea României, pe care el o numeşte neutralitate. Vrea să scoată România din circuitele economice şi financiare europene şi internaţionale şi cu asta vrea să distrugă tot pe ce se bazează toată prosperitatea noastră. Iar fără NATO, suntem la cheremul Rusiei”, a spus Lasconi în discursul susţinut alături de colegii din USR.







Potrivit Elenei Lasconi, ”USR îşi asumă clar o luptă împotriva extremismului propus”.







”Trebuie să ne mobilizăm toţi cei care suntem pentru democraţie şi pentru modernizare în jurul USR. Dacă toate forţele reformiste se strâng în jurul USR, duminica viitoare avem încă o şansă să demonstrăm că suntem mai puternici decât ce se vizează la Moscova. Garantez tuturor forţelor democratice şi proeuropene că vom lăsa orgoliile la garderobă şi vom face propuneri concrete pentru a ne uni în faţa acestui pericol”, a subliniat Lasconi în discurs.







"Știu ca mulți l-ați votat pe contracandidatul meu ca un vot de protest. Hai să transformăm votul de protest într-un vot pentru România! În ultimele luni am întâlnit mii de români în toată țara și în diaspora. Am ras și am plâns cu ei. Le-am ascultat grijile, supărările, speranțele și ambițiile. Dacă nu iubeam deja România cu toată ființa, după această campanie nu mai am niciun dubiu. Dragi prieteni, vreau să mă adresez cu câteva cuvinte celor din diaspora. Câți dintre voi aveți pe cineva în diaspora? Toată lumea! Vă spun ca indiferent unde v-ați făcut casa, brațele noastre vor fi mereu deschise pentru voi! Vom face totul pentru a construi o Românie în care să vă întoarceți, dragi români, cu drag! Dar avem nevoie și de voi, de ideile voastre, de critica voastră, de voturile voastre! Vă mulțumesc pentru mobilizarea de ieri și vă aștept din nou la urne pe 1 și 8 decembrie!“, a mai spus Elena Lasconi.