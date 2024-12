Cine sunt politicienii trimiși de constănțeni în Parlamentul României, pentru următorii patru ani

De cealaltă parte, la Senat îi regăsim pe Nicolae Vlahu – AUR, Silviu Iulian Coșa – PNL, Felix Stroe – PSD, Remus Negoi – USR şi Clement Sava – SOS România.





Aceştia sunt oamenii care ne vor reprezenta în Parlamentul României şi care ar trebui să se „bată” pentru binele judeţului Constanţa şi nu numai.





Un lucru interesant de aflat este fişa fiecărui ales. Mai exact, iată cu ce se ocupă fiecare dintre ei şi ce istoric are.



Bogdan Huţucă, aflat la al treilea mandat de deputat



Bogdan Huţucă este preşedintele PNL Constanţa şi merge pentru următorii patru ani în Parlamentul României, el aflându-se la cel de-al treilea mandat. Este născut la data de 10.07.1967, în Constanţa.











Pentru o scurtă perioadă acesta a fost prefectul judeţului Constanţa, din mai 2012 până în noiembrie 2012. A absolvit în anul 1991 Academia de Studii Economice Bucureşti - Facultatea de Finanţe, Credit, Contabilitate, iar la bază este economist. Între anii 2003-2004 a făcut un master în administraţie publică la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Ovidius.



Marian Cruşoveanu, un deputat absolvent de Drept



Deputatul liberal Marian Cruşoveanu se află acum la cel de-al doilea mandat în Parlamentul României. El este născut la data de 19 decembrie 1981.





Acesta a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Ovidius în anul 2004, atunci când a obţinut şi diploma de licenţă cu titlul „Tentativa”.











A urmat apoi timp de un an de zile un master care a fost bazat pe Ştiinţe Penale. Din iunie 2012 şi până în decembrie 2020 a ocupat funcţia de consilier judeţean, iar apoi a fost director al unei societăţi care se ocupă de fabricarea betoanelor, după care, în cadrul aceleiaşi societăţi, a fost consilier juridic.



Daniel Georgescu, de la Primăria Limanu în Camera Deputaţilor











Social-democratul Daniel Georgescu a fost primarul comunei Limanu timp de 2 mandate, el câştigând cu uşurinţă alegerile locale din acest an şi reuşind totodată să câştige cel de-al treilea mandat. Cu toate acestea, Georgescu a renunţat la funcţia de primar al localităţii pe care a condus-o timp de opt ani de zile şi a decis să candideze pentru un loc în Camera Deputaţilor, acolo unde a şi reuşit să ajungă. Are 51 de ani şi este absolvent al Universităţii Dimitrie Cantemir, acolo unde şi-a luat licenţa la Facultatea de Management în Turism şi Comerţ.



Mirela Matichescu, la primul mandat în Camera Deputaţilor







Mirela Matichescu, de la PSD, are 55 de ani şi se va afla pentru prima dată în Parlamentul României, mai exact în Camera Deputaţilor.











Aceasta a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Ovidius, apoi a absolvit şi Facultatea de Psihologie din cadrul aceleiaşi universităţi. În perioada 2016-2017 a fost director în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, iar apoi a avut mai multe funcţii datorită faptului că făcea parte din Consiliul Judeţean Constanţa, cum ar fi reprezentant în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Judeţean „Teodor Burada” sau al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa.



Stelian Ion, fără primărie, dar în continuare în Parlament



Stelian Ion, de la USR, se află la cel de-al doilea mandat în Camera Deputaţilor. Acesta este născut la data de 24.06.1997 şi are deja o experienţă politică importantă în Parlamentul României.











Anul acesta Stelian Ion a încercat pentru a doua oară să fie primarul municipiului Constanţa, însă, la fel ca şi în 2020, a fost învins de contracandidatul său, actualul primar, Vergil Chiţac. Avocat de profesie, Stelian Ion a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea din Bucureşti.





Mai mult decât atât, Stelian Ion a fost şi ministrul Justiţiei, funcţie pe care însă nu a ocupat-o foarte mult timp.



George Gima, un parlamentar cu studii în străinătate



Constănţenii l-au trimis în Parlament şi pe George Gima, de la USR. În vârstă de 40 de ani, el este cel mai tânăr parlamentar de Constanţa şi a absolvit Relaţii Economice Internaţionale la Universitatea Ovidius din Constanţa. Studiile sale au fost apoi efectuate mai mult în afara graniţelor României. A obţinut o bursă Erasmus la Universitatea din Salerno din Italia, apoi a fost auditor senior în Europa Centrală şi de Est.















Mohammad Murad, un om de afaceri la primul mandat în Parlament



A fost consultant senior în managementul riscurilor macro-economice şi politice în Franţa, SUA şi Argentina, atunci când în aceste ţări s-au organizat alegeri prezidenţiale, în Brazilia şi în peste 20 de state din UE, dar şi în Republica Moldova, Nigeria sau Maroc. Totodată, este absolvent de post-master la Institutul de Ştiinţe Politice din Paris. Nu în ultimul rând, George Gima vorbeşte fluent cinci limbi străine. Acestea sunt engleza, franceza, italiana, spaniola şi portugheza.











Silvius-Titus Păunescu, un deputat din Ialomiţa pe liste la Constanţa



Omul de afaceri de origine libaneză Mohammad Murad, de la AUR, a venit în România să se facă medic. După 1990 a început să investească în alimentație publică, imobiliare, construcții și turism. Cele mai mari venituri avea să le obțină din imobiliare și din industria hotelieră, unde este considerat cel mai mare investitor, după numărul de camere deținute, peste 3.300. În anul 2011, Mohammad Murad a fost ales preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turism (FPTR), funcţie pe care o deţine şi în prezent. În vara acestui an, Mohammad Murad a candidat din partea AUR la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, dar nu a reușit să câștige.











A fost ales pentru prima dată deputat din partea AUR în anul 2020. La alegerile recente, a fost impus pe lista de la Constanța și astfel a câștigat un nou mandat.



Cosmin Hristu, un alt absolvent de Drept în Camera Deputaţilor



Silvius-Titus Păunescu se află la cel de-al doilea mandat de deputat din partea AUR. Acesta este născut pe 22 iunie 1979 la Miloşeşti, judeţul Ialomiţa.A absolvit Facultatea de Mecanică Fină din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, iar apoi a absolvit şi Facultatea de Management Financiar Contabil din cadrul Universităţii Bioterra din Bucureşti.A fost ales pentru prima dată deputat din partea AUR în anul 2020. La alegerile recente, a fost impus pe lista de la Constanța și astfel a câștigat un nou mandat.















Mădălin Laurențiu Făget, nou pe scena politică din România



Cosmin Hristu a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Spiru Haret. Este născut pe 30 octombrie 1981 şi se află la primul mandat de deputat, el făcând parte din AUR. A fost director executiv cu o experiență de peste nouă ani în conducerea unei organizații din industria auto, axat pe dezvoltarea de parteneriate de succes cu sute de clienți și pe creșterea constantă a portabilității. Este expert în integrarea cunoștințelor economice în strategiile din domeniul auto pentru atingerea obiectivelor financiare şi are o abordare strategică, orientată spre rezultate, cu o abilitate de a soluționa probleme complexe și de a stimula inovația în echipele coordonate.















Maria Cernit, de la arte marţiale la Camera Deputaţilor



Mădălin Laurenţiu Făget este preşedintele SOS Constanţa şi anul acesta a intrat pentru prima dată în Parlamentul României, aflându-se la primul mandat în Camera Deputaţilor. A absolvit două facultăţi, Drept şi Economie, şi a explicat că aceste facultăţi l-au ajutat să înţeleagă mai bine nevoile sociale ale oamenilor.











Nicolae Vlahu, la început de drum în Parlament



Maria Cernit este de profesie economist, însă are şi diploma de instructor de arte marţiale. Totodată, aceasta se mai laudă cu titulatura de lifecoach. Reprezentanta POT în Parlamentul României este mamă a doi copii şi în timpul campaniei electorale a spus de mai multe ori că îşi propune să aducă un suflu nou pentru România. Ea este un puternic susţinător al lui Călin Georgescu, candidatul independent de la alegerile prezidenţiale.







Nicolae Vlahu a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa şi în prezent este avocat. El a candidat din partea AUR pentru Senat şi a reuşit să obţină un loc eligibil acolo unde şi-a dorit. Vlahu se află la primul mandat în Senatul României şi este încrezător că poate veni cu idei bune pentru bunăstarea constănţenilor.



În paralel cu Facultatea de Drept, Nicolae Vlahu a urmat şi cursurile Facultăţii de Psihologie din cadrul Universităţii Ovidius.



Silviu Coşa, de la funcţia de prefect la cea de senator



Liberalul Silviu Coşa va reprezenta Constanţa pentru următorii patru ani în Parlamentul României. El este născut la data de 11 iulie 1970.





Acesta a fost prefect al judeţului Constanţa din 15 octombrie 2020 şi până în acest an, când i-a expirat mandatul şi a decis să candideze la alegerile parlamentare. Este absolvent al Facultății de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Ovidius , iar apoi, între 2003 şi 2004 a devenit masterand în administraţie publică.











A lucrat în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Constanța timp de trei ani, perioadă în care a avut titulatura de Inspector în cadrul Serviciului de Colectare și Executare Silită.





Din anul 2002 şi până în prezent acesta lucrează în cadrul ANAF, acolo unde a îndeplinit mai multe funcţii cum ar fi cea de Șef Serviciu Colectare și Executare Silită Persoane Juridice sau cea de Șef Administrație Adjunct Colectare - Persoane Juridice.







Felix Stroe, un politician cu o vastă experienţă în Senat



Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Constanţa, Felix Stroe, are 68 de ani şi se află la cel de-al treilea mandat de senator. Acesta este născut în comuna Zoreşti din judeţul Buzău, însă îl leagă foarte multe de Constanţa. În afară de limba română Felix Stroe vorbeşte fluent trei limbi străine: franceza, engleza şi rusa.



















Remus Negoi rămâne încă cel puţin patru ani la Senat



Felix Stroe a urmat cursurile Academiei Navale Militare Mircea cel Bătrân Constanţa, Facultatea de Comandă și Stat Major - absolvită la excepțional ca șef de promoție. Apoi a obţinut şi diploma de licenţă la Academia de Înalte Studii Militare Bucureşti, Facultatea de Comandă şi Stat Major, absolvită cu media 9,45.











Clement Sava, un fost jurnalist intrat în Parlament



Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, se află acum la cel de-al doilea mandat. Din 2020, când a preluat primul mandat, şi până în prezent, acesta a căpătat experienţă pe scena politică din România, iar în Parlament a propus tot timpul proiecte benefice pentru constănţeni, fiind considerat de colegi unul dintre cei mai buni senatori. Remus Negoi are 54 de ani şi pare să aibă aceeaşi energie pe care a avut-o şi atunci când a intrat în politică.







Clement Sava a candidat la alegerile parlamentare pentru Senat din partea SOS România. Acesta este asistentul Dianei Şoşoacă în Parlamentul European. Fost jurnalist, Clement Sava a trecut prin mai multe partide politice înainte de a ajunge în SOS. A fost în conducerea PRU, partid înfiinţat de Sebastian Ghiţă, apoi a devenit purtător de cuvânt în Forţa Naţională, partid înfiinţat de Teodor Meleşcanu.





