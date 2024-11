Adriana Arghirescu (PNL): "Femeile liberale sunt un factor de echilibru de care avem nevoie la fiecare nivel al societății"

Avem lacune mari în consolidarea sistemelor cheie de suport generaționale. Educația și Sănătatea sunt concomitent două sisteme din care lipsește o viziune coordonată de dezvoltare. De aceea le explic cetățenilor cu care mă întâlnesc în calitate de consilier local că rolul nostru trebuie să rămână unul de sprijin constant pentru aceste sectoare. Nu numai direcționarea resurselor din PIB este necesară ci inclusiv sau mai ales consolidarea încrederii în aceste sisteme. Digitalizare în sănătate și o relație bună sistem/pacient, libertate de gândire pentru copii în școli și dobândirea de aptitudini, chiar prin acest sistem de învățământ dual. Vreau și îmi doresc foarte mult să readucem performanța în aceste două sisteme care vedeți, din varii motive sunt încă instabile și ineficiente.





În Constanța am reușit să investim în infrastructura școlară, sunt fonduri din PNRR și școlile arată altfel. Școli, licee, grădinițe. Dar este nevoie de mai multă încredere în sistem. La fel pe partea de sănătate, avem un spital modular nou și încă două proiecte mari de spitale noi în municipiu. Tot prin PNRR, respectiv prin BEI. Acestea sunt proiecte care contează dar în paralel trebuie să regândim structura sistemului astfel încât pacienții să știe că sunt în siguranță și părinții să știe că pot conta pe școala românească, să construiască veritabile caractere, nu doar să păstreze elevii în postura de acumulatori de informație.





-Suntem într-un moment de cumpănă, în care extremele devin seducătoare pentru o parte a publicului și a electoratului. Eu cred în puterea femeilor liberale de a aduce echilibru în societate, la toate nivelurile. Primim semnale inclusiv din mediul de business, care se arată îngrijorat de evoluția curentă și este un moment încărcat. Tocmai din acest motiv eu militez pentru echilibru și pregătire, pentru că în viitorul Parlament este foarte important să menținem atât măsurile pro-business, cât și direcția corectă pentru România, inclusiv sau mai ales printr-o guvernare bună pentru oameni.-Configurația viitorului Parlament depinde direct de votul românilor. Eu aș puncta aici două chestiuni. În primul rând electoratul trebuie să știe că printr-un vot către PNL își poate proteja proiectele începute și viitoare din comunitățile sale. Deci vorbim despre un scrutin apropiat de oameni în care opțiunea lor va influența cât se poate de direct cum va arăta viața în România următorilor 4 ani. În al doilea rând, cred că Partidul Național Liberal vine cu o ofertă puternic axată pe oameni profesioniști, pentru că, vedeți, schimbarea de leadership a generat, cred, un plus de credibilitate și susținere tocmai din partea celor care poate îl văd deja pe Ilie Bolojan, președintele PNL, o variantă foarte bună de premier.-Eu am intrat în echipa liberală pentru Parlamentul României cu un bagaj solid de experiență în câteva direcții. Absorbție fonduri europene, antreprenoriat și administrație publică. Aici găsiți o bază pe care am construit-o în timp. Este extrem de important să vorbim despre experiența și pregătirea oamenilor care cer votul românilor. Acum, această experiență o văd direcționată către trei piloni principali: sănătate, educație și administrație publică.