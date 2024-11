Claudiu Palaz, candidat la Camera Deputaţilor, manifest pentru un Parlament al bunului simț

De aceea, prin acest MANIFEST doresc să atrag un singur vot: al celor pentru care patriotismul se simte, nu se mimează, nu e înlocuit de huliganism și nu merge nici înspre capete plecate, dar nici înspre a jigni țara. Al celor care știu că democrația este mai mult o obligație decât un drept, pentru că libertatea ți se termină acolo unde începe libertatea celuilalt.





Și mai știu și că românii vor aprecia, de data aceasta, profesionalismul și nu țopârnismul, argumentele și nu urletele, faptele și nu minciunile. Pentru că dacă pe hoț nu îl lași să fure, iar pe leneș nu îl lași să stea, poți trăi într-o țară care atrage investiții printr-un climat economic stabil, nu în care se dau legi pentru patrimoniul personal al decidenților.





Sau mai știu că, dacă România pregătește cadre medicale care salvează viețile prin spitalele din afară, copiii românilor trebuie să fie salvați de același profesionalism la ei în țară, unde părinții îi pot îngriji, în spitale decente și dotate. Nu pe liste de așteptare pentru zboruri externe.







Mai știu și că Educația are o urgență majoră: să lupte cu analfabetismul funcțional, printr-un parteneriat viabil profesor-părinte-copil. Nu prin premierea notelor de 2 și 3. Nu asta este nota României!





Pentru toate aceste lucruri și pentru performanța pe care o doresc în administrație, unde jurământul depus de funcționari să aibă valoare de Crez, nu de procedură, pentru pacea din țara noastră, am încredere că românii vor ști ce votează. Și mi-aș fi dorit ca toți cei care vă cer votul să aibă aceste principii și să plece de la aceste credințe. Nu credința în portofel, ci credința în cuget și simțiri. Dar cum am zis la început, circul a fost în Parlament, vă invit să fiți alături de mine și de Forța Dreptei la alegerile din acest an, ca să scoatem afară maimuțele, elefanții politici și greierii care urlă pe holurile Parlamentului pentru a face cât mai multă gălăgie să acopere incompetența. Și ipocrizia!”.





Am toată speranța însă ca în mandatul 2024-2028 să redevină Parlamentul forul legislativ care să facă legile în sprijinul cetățenilor, să corecteze nedreptățile și să taxeze chichițele legislative de care se agață economia gri din societatea românească.