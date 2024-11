Candidatul AUR la Senat, Nicolae Vlahu, are soluţia pentru combaterea traficului de droguri în școli

„O altă chestiune care mi-a fost adusă la cunoştinţă este consumul şi traficul de droguri în şcoli. Este un proiect personal de-al meu. Fiind şi o chestiune indicată de câţiva părinţi, este problema noastră să o rezolvăm. În marile municipii din ţară sunt probleme grave legate de acest lucru. Eu am venit cu o idee. Nu am descoperit eu apa caldă, dar se poate implementa urgent. În şcoli am avea nevoie de o uniformă şcolară pentru a putea monitoriza activitatea. Trebuie să avem un parteneriat între Inspectoratul Şcolar, Jandarmerie şi Poliţia Locală. În felul acesta putem crea un climat mai sigur sau să încercăm să prevenim astfel de probleme. Dacă avem un jandarm în fiecare şcoală şi o grupare de poliţişti locali care să survoleze perimetrul apropiat şcolilor, am putea reduce efectele. Nu putem să le nimicim, dar nici nu putem afirma că am pierdut această luptă sau că statul român este eşuat. La vederea unui organ de ordine publică se reduce săvârşirea de infracţiuni cu aproximativ 70 la sută. Doar prin simpla prezenţă a unui organ acolo se reduce intenţia de a mai săvârşi infracţiuni. Pe vremea mea exista un jandarm în curtea şcolii şi putem relua acelaşi protocol şi să îl implementăm. Să creăm această structură şi să existe o viziune de perspectivă în ceea ce priveşte combaterea acestui fenomen de trafic, respectiv consum de droguri. Voi face toate demersurile pentru a implementa acest proiect”, a explicat Nicolae Vlahu.











Mai mult decât atât, acesta spune că trebuie construite centre care să vină în ajutorul consumatorilor.





„În programul de guvernare este prevăzut să avem grijă de tinerii dependenţi. Ei au nevoie de consiliere fiindcă este o chestiune psihologică. Noi nu avem un centru de acest fel care să funcţioneze la capacitate maximă şi vorbim totuşi de anul 2024. Trebuie să avem nu un centru, mai multe. În ceea ce priveşte jocurile de noroc, suntem pentru scoaterea lor din oraşe. Să se creeze nişte zone special delimitate pentru aceste jocuri”, a mai spus Nicolae Vlahu.



(Comandat de Partidul Alianța Pentru Unirea Românilor, executat de S.C. Cuget Liber S.A., cod mandatar financiar 11240014)





Nicolae Vlahu, candidat la alegerile parlamentare pentru Senat din partea AUR Constanţa, se implică în mai multe probleme cu care cetăţenii judeţului nostru se confruntă zi de zi. Printre altele, el dorește să rezolve problemele pe care le întâmpină părinții ai căror copii se droghează și astfel, în discuția cu presa, a atins şi problema traficului de droguri sau a consumului în şcolile şi liceele din România.