Mohammad Murad vrea noutăți în Parlamentul României. "Trebuie schimbată partea legislativă"

Acesta a explicat că una dintre problemele grave în acest moment pentru turism, dar şi pentru mediul de afaceri este partea legislativă.





„După o mare analiză făcută de mine mi-am dat seama că de fapt problema noastră numărul unu este partea legislativă. Turismul, dar şi multe alte servicii nu se pot dezvolta fără să ai un cadru favorabil pentru o dezvoltare. Mediul de afaceri autohton dispare încet, încet. Statul trăieşte din taxe şi suprataxe. Este nevoie de o altfel de gândire pentru că dacă nu producem astfel încât să devenim o ţară cum este Polonia, de exemplu, în special pe producţie, avem o problemă. Eu sunt născut într-o comună în care astăzi se vinde o basculantă cu 300 de dolari. Este o ţară care nu are voie să fie săracă. În Constanţa, în sezon, aducem legume şi fructe din alte ţări. Trebuie să avem sere şi să producem. Când ai cui să dai, înseamnă că ai rezolvat 80 la sută din probleme. Politicienii de aici, timp de 20 de ani, au fost doar prezenţi şi au văzut cum se fac investiţii majore în zona Transilvaniei şi în Banat, dar mai puţin în Dobrogea. Nu au făcut nimic pentru Constanţa. Au adus foarte puţine investiţii şi pe fonduri europene şi nonguvernamentale. Nu am văzut nişte schimbări majore, decât în mediul privat. Avem un port care este un obiectiv strategic, dar acolo sunt multe probleme. 30 la sută din importurile din România nu trec prin Portul Constanţa şi preferă să treacă prin Bulgaria. Birocraţia în Portul Constanţa este foarte complicată. Şi atunci trebuie să dai şpagă, pentru că este mult mai uşor, dar asta nu este normal”, a declarat Mohammad Murad.











Acesta a dezvăluit care ar fi primul lucru pe care l-ar face dacă ar ajunge în Parlamentul României.





„Dacă aş ajunge în Parlament, primul lucru pe care l-aş face ar fi să opresc toate construcţiile civile în staţiunile turistice. Nu este normal şi nu am văzut nicăieri ca o zonă care are ca PUZ dedicat unor platforme industriale să aibă case acolo. De asemenea, nu este normal să vedem în sezon fel de fel de investiţii imobiliare. Putem să facem o zonă specială în staţiunea Mamaia, de exemplu, doar pentru imobiliare. Dar hotelurile trebuie să rămână hoteluri. Din păcate, la această oră Mamaia este în cădere liberă pentru că s-au construit foarte multe blocuri, nu mai avem spaţii verzi şi în acest fel nu se mai încadrează la staţiune turistică. Nu mai avem locuri de joacă pentru copii, nu mai avem parcări. Este un haos total sub umbrela unei mafii imobiliare care este susţinută de un grup de oameni din judeţul Constanţa”, a transmis Mohammad Murad.







Mohammad Murad este candidat din partea AUR Constanţa pentru Camera Deputaţilor şi, dacă va ajunge în Parlament este hotărât să facă anumite schimbări, atât pentru România, cât şi pentru judeţul nostru.