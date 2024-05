Cozmin Gușă, de profesie fizician, geopolitician, consultant politic, jurnalist și președinte al Federației Române de Judo, intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din septembrie. În cursul zilei de ieri, el s-a aflat la Constanța alături de fiica sa, Daria Guşă, şi a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a explicat care sunt intențiile sale pentru următoarea perioadă.







„Mă bucur că ne întâlnim după mult timp. Nu am mai fost într-o conferință de presă la Constanța fix de acum patru ani. Era într-un context asemănător dar parcă mai tensionat. Sunt împreună cu echipa mea care, de fapt, este familia mea. Fiica mea se ocupă de coordonarea relațiilor cu presa. Este studentă la geopolitică în Scoția. Scopul întâlnirii este cel de lansare a turneului de prezentare pentru candidatura ca independent la Președinția României. Am ales acest colț al țării pentru că este foarte plăcut. Nu voi prezenta programul politic, dar voi prezenta diverse elemente care mă diferențiază de ceilalți candidați. Este un turneu în care încerc să formez structura de sprijin a candidatului independent, Cozmin Gușă. Acest sprijin se va materializa prin strângerea de semnături. Avem nevoie de 200.000 de semnături. Doresc să identific și viitori candidați pe care să îi sprijin la alegerile parlamentare. Vom avea o listă de jurnaliști și intelectuali publici suveraniști care vor fi viitori parlamentari. Îi vom identifica în următoarea perioadă”, a spus Coymin Guşă.



El a mai explicat că intenţionează să ducă în Parlamentul României între 35 şi 50 de peersonalităţi publice şi locale şi că vizează elita suveranistă.



„Eu mă bazez că vom duce în Parlament între 35 și 50 de asemenea personalități publice locale sau naționale. Noi vizăm elita suveranistă. Cei care vor face parte din această mișcare a noastră căreia îi vom spune Mișcarea Gold, sunt oameni care sunt în stare să prezinte proiecte, idei și care au pregătire pentru a îmbunătăți activitatea parlamentară. Am luat decizia de a candida ca independent în urma episodului legat de sprijinul meu pentru George Simion. De la el am pornit și m-a făcut să îmi anunț candidatura", a mai spus Guşă.



În ceea ce priveşte alegerile europarlamentare, acesta a spus că, practic, par fără sens deoarece tot ceea ce se întâmplă la Bruxelles, nu apare şi pe agenda candidaţilor.



"Din păcate, alegerile europarlamentare par fără sens. Tot ceea ce se întâmplă de obicei la Bruxelles, nu apare pe agenda candidaților. Cei care candidează sunt suficient de inteligenți pentru ca să își dea seama că discursurile lor sunt necesare. Niciunul dintre candidații la europarlamentare nu vorbește despre LGBT. Eu sunt tolerant dar în momentul în care propaganda de tip LGBT se transformă într-o dictatură, asta nu mai este normalitate. Din păcate, atitudinea la nivelul UE este una de impunere al dezideratelor de tip LGBT. Noi avem nevoie de normalitate. Nu ajunge că ne sufocă corupția? De ce să mai vină și acest val al anormalității pe care eu îl identific în acest exces de expunere din partea LGBT. Noi avem energia fosilă. Avem petrol, avem gaze. Cunoaștem ce există în platoul continental al Mării Negre. Noi avem energie hidro care este și ieftină și nu o folosim. Şi ne supunem unor strategii care ne subjugă din punct de vedere financiar. Noi producem energie. Acesta este un lucru pe care nu îl putem să îl tolerăm. Unirea României cu Moldova este un lucru pentru care trebuie să milităm. Dar cu o strategie românească, nu cu o strategie pe care ne-o impune doamna Ursula. Noi trebuie să dăm tonul. Moldova se poate salva pe mâna României prin unirea cu România. Europarlamentarii României trebuie să facă ceva în sensul acesta", a mai spus Cozmin Guşă.