Cozmin Guşă: „Nu mă retrag din judo, dar anul viitor îl susţin pe Florin Bercean la funcţia de preşedinte”

Preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă, a declarat luni că anul viitor nu va mai candida la alegerile pentru şefia FRJ şi că îl va susţine în cursa pentru această funcţie pe actualul vicepreşedinte Florin Bercean.El a precizat însă că nu se va retrage din judoul românesc şi că îl va sprijini pe Bercean în cazul în care acesta va fi ales.„Alegerile vor fi anul următor, în primăvară. Practic mai avem un an, însă sper că odată cu acest anunţ să nu-i şochez prea tare pe camarazii şi prietenii mei din judo. Eu nu mă retrag din judo, dar îl voi susţine pentru obţinerea funcţiei de preşedinte al federaţiei pe Florin Bercean, care acum este vicepreşedinte executiv. Este cel mai mare antrenor din istoria judoului românesc, s-a retras din antrenorat şi nu doar că merită la finalul carierei funcţia de preşedinte, dar cred că va fi şi extrem de util. Sigur, împreună cu mine, care îl voi sprijini pe toate palierele, pentru că el nu este atât de iniţiat, de la obţinerea fondurilor private, până la discuţia cu autorităţile administrative implicate în activitatea de judo. Am luat decizia deoarece pentru oricine, de la preşedinte de ţară până la primar, două mandate ar fi suficiente, şi eu am început în 2017. Dar am şi nişte planuri profesionale diferite de sport care o să îmi mobilizeze multă energie din 2025, şi atunci aşa este corect. Sigur că nu plec de lângă ei şi că îi voi ajuta ca şi până acum. Dacă îmi vor propune funcţia de preşedinte de onoare, cam cum se face, nu o să o refuz, dar şi dacă nu o să mi-o propună, tot îi voi ajuta”, a declarat Guşă.„Eu vreau să reamintesc că în 2017, când am preluat federaţia, cele trei ingrediente care pot susţine federaţia erau făcute praf, prin contribuţia lui Marius Vizer şi eu am decis să salvez situaţia. Nu mai aveam loturi olimpice, atenţie!, era un dezastru, aveam datorii şi prestigiul era la pământ. Treburile acelea le-am rezolvat destul de rapid, apoi prestigiul a durat doi-trei ani până când să îl restabilim, dar cu datoriile şi refacerea loturilor am rezolvat practic în primul an de mandat. Şi în 2021 poate că nu aş fi candidat pentru al doilea mandat şi aş fi optat tot pentru soluţia Florin Bercean, însă era pericolul ca oamenii lui Vizer să preia federaţia, şi dacă nu aş fi candidat eu, poate ar fi reuşit. Aşa i-am dat o lecţie şi lui Vizer, şi-a dat seama că mai este susţinut în judoul românesc de cei 30% din cei care l-au votat, pentru că practic pe el l-au votat, nu pe Teşeleanu, chestie care poate nu e mică pentru un candidat normal, dar pentru ditamai preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo a fost o mare înfrângere şi o mare ruşine. Şi am şi argumente, eu sunt în judo şi i-am ajutat de 20 de ani, băiatul meu a fost judoka, eu sunt prieten cu ei din vremurile acelea şi am văzut cum fiecare preşedinte pe care l-a pus Vizer, dacă nu a avut probleme cu legea aproape de mers la puşcărie, a făcut praf activitatea”, a mai spus Guşă.