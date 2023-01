Cozmin Gușă: „Medicii care au promovat intens vaccinarea trebuie trași la răspundere”

Cozmin Gușă consideră că cei 40% din românii care s-au vaccinat reprezintă un adevărat succes, având în vedere că marea majoritate a nu a avut încredere în autorități ca să meargă la vaccinare.







„Românii nu au avut încredere în autorități ca să se vaccineze. Noi, ca persoane publice, dacă vorbim despre ceva și greșim, ne facem mea culpa. Dar medicii, atunci când vorbesc despre medicamente și vaccinuri, și mai ales le promovează, atunci sunt încadrabili și justifiabili. Vorbim de 200.000 de români cu efecte adverse la vaccin”, a declarat Cozmin Gușă în emisiunea CONTROVERSAT de la Realitatea PLUS.



„Românii au rezistat cel mai bine dintre europeni la propaganda pro-vaccinare, în condițiile, culmea, în care aproape toată presa a militat violent pentru ca să fie urmate procedurile impuse de guvernele Orban și Cîțu, aflate în linia manipulării de pe axa Washington-Bruxelles. Am fost etichetați noi românii ca fiind proștii Europei, BOR a fost demonizată, n-am avut nici un medic prestigios care să-și facă datoria și să aibă curajul să spună adevărul, CNA-ul a pedepsit mass-media ce încerca să argumenteze, iar puținii jurnaliști ce-au expus marea minciună Covid au fost izolați și marginalizați, s-a încercat decredibilizarea noastră. În paralel, ”presa cuminte” a fost mituită cu 50 de milioane de euro de către Guvern, și le erau plătite facturile doar dacă dovedeau zilnic că manipulează. Mergând cu aproape trei ani în urmă, îmi amintesc că mai erau înafară de mine doar încă trei jurnaliști cu notorietate care discutau despre manipularea Covid, pandemia indusă cinic în scopuri geopolitice, printr-un virus artificial realizat în laboratoare din China (dar și din Ucraina, după cum s-a dovedit ulterior!).





Ieri după-amiază am aflat despre o serie de rapoartele oficiale ce stabileau încă din 2021 (!) că vaccinul netestat este periculos și poate cauza boli grave, adică ce ziceam ăia puțini, care apoi am fost amendați și înjurați în cor. Am putut să văd ulterior scene grețoase cu foștii propagandiști ai vaccinării, care și-au schimbat de ieri discursul cu 180 de grade, discutând de inconștiența autorităților și medicilor români ce-au permis vaccinarea, ba chiar și de posibilitatea morții subite ca urmare a efectelor nocive ale vaccinului, într-un demers evident de panicare a vaccinaților. Nu merge nici așa! Nu vă puteți permite să-i aduceți la disperare pe cei pe care tot voi i-ați sfătuit să se vaccineze, că dacă n-o vor face vor muri! Aici treburile trebuie administrate cu calm și profesionalism, numai că e foarte dificil, nici medicii lași și muți, și nici propagandiștii, nu vor mai fi crezuți, așa cum n-au fost crezuți nici în pandemie de către cetățenii ce gândesc și sunt responsabili. De-aia am zis că, în prima fază, vinovații vizibili trebuie să se ghideze după îndemnul ”Banii înapoi și scuze publice!”, probabil că n-o vor face, dar e un pas necesar pentru recuperarea parțială a încrederii”, a mai spus Cozmin Gușă.

Consultantul politic Cozmin Gușă consideră că medicii care au vorbit și au promovat intens vaccinare ar trebui să fie trași la răspundere, în contextul scandalului multiplelor efecte adverse ale acestora, potrivit Realitatea