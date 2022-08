SE LASÄ‚ CU PROCESE PE PIAÈšA FARMACEUTICÄ‚! Moderna, acuzaÈ›ii grave cÄƒtre Pfizer, vizavi de vaccinul anti-Covid

După acest anunţ, acţiunile Pfizer au scăzut cu 1,4%, iar acţiunile BioNTech au înregistrat o scădere de aproximativ 2%.



Plângerea judiciară, care vizează despăgubiri ce nu au fost precizate, a fost depusă la Tribunalul Districtual din Massachusetts şi la Tribunalul Regional din Dusseldorf, au precizat reprezentanţii Moderna într-un comunicat publicat vineri.



"Am deschis aceste procese pentru a proteja platforma tehnologiei noastre inovatoare ARN mesager, pe care noi am inventat-o, în care am investit miliarde de dolari pentru a o crea şi pe care am patentat-o în timpul deceniului ce a precedat pandemia de COVID-19", a declarat CEO-ul companiei Moderna, Stephane Bancel.



Moderna Inc, pe de-o parte, şi alianţa Pfizer-BioNTech, pe de altă parte, au fost primele grupuri farmaceutice din lume care au dezvoltat un vaccin autorizat împotriva noului coronavirus.





Compania farmaceutică Moderna a anunţat că a dat în judecată grupul american Pfizer şi partenerul său german BioNTech pentru încălcarea unor brevete atunci când au dezvoltat primul vaccin anti-COVID-19 ce a fost autorizat în Statele Unite, susţinând că cele două companii au copiat o tehnologie pe care Moderna o dezvoltase cu mai mulţi ani înainte de declanşarea pandemiei de coronavirus, informează Reuters, potrivit Agerpes.