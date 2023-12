Cozmin Guşă (judo): „Declinul uşor al sportivilor de lot olimpic nu a putut fi stopat”

Preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă, a declarat că 2023 a fost un an mai slab decât precedentul din punct de vedere al rezultatelor obţinute la nivel de seniori, neputând fi stopat uşorul declin al sportivilor de lot olimpic.„A fost un an mai slab decât 2022 în ceea ce priveşte activitatea seniorilor. Din păcate, uşorul declin al sportivilor de lot olimpic şi al antrenorilor lor nu a putut fi stopat, lucru care s-a văzut mai ales la lotul masculin. Pe final de an, prin realizarea deosebită a Serafimei Moscalu, care a obţinut bronz la cel mai important Grand Slam al anului, cel din Japonia, lotul feminin să zicem că anunţă un mic reviriment. La nivel de loturi inferioare, ca vârstă mă refer, la tineret şi juniori, a fost un an mai bun decât precedentul. S-au consolidat în categorie nişte sportivi care deja anul viitor îi putem introduce în firul de competiţii internaţionale şi să demarăm activitatea de consolidare şi calificare a lor la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028. Aici am motive de satisfacţie. Per total un motiv de mulţumire ar fi activitatea juniorilor şi a celor de la tineret”, a declarat Guşă.Oficialul FRJ a precizat că în 2023 federaţia a avut de suferit din punct de vedere financiar, din cauza unor probleme survenite în relaţia cu fostul Minister al Sportului: „Federaţia Română de Judo a suferit în planul organizării activităţii din pricina bulversării nemaiîntâlnite de mine de către fostul ministru Eduard Novak, tip asupra căruia abia în 2024 va porni tăvălugul cercetărilor şi anchetărilor legat de dezastrele pe care le-a generat. Noi am avut o problemă legată de finanţare, am rezolvat-o din alte fonduri private, o problemă legată de clasificare şi coordonare în interiorul fostului Minister al Sportului din cauza unei vendete personale”.