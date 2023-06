Clasări pe podium și medalii obținute de lotul României coordonat de antrenorul Iulian Surlă

În perioada 12-13.06.2023 a avut loc Campionatul European de Seniori și Juniori - Kata, la Podcetrtek, Slovenia.România, a fost reprezentată de 3 echipe la două categorii și anume la categoria Ju no Kata – seniori au participat Alina Zaharia, Alina Cheru, Dumitriţa Rus şi Mihaela Ţipă. La categoria Nage no Kata - juniori (3 grupe) au participat Csilla Nagy şi Cezara Dudaş.În prima zi, cea de calificări, România prin echipa Zaharia A. și Cheru A. a încheiat pe locul I cu 402 puncte, Italia pe locul II cu 400 puncte și Franța pe locul III cu 398 puncte. La aceeași categorie, echipa Rus D. și Țipă M. au terminat pe locul VIII. Pe același loc au terminat competiția și Nagy C. împreună cu Dudaș C. la juniori.A doua zi, cea în care a fost disputată finala, echipa României formată din cele două Aline a reușit să obțină locul I, cu un punctaj de 408,5 puncte, Italia locul II cu 404 puncte și Spania pe locul III cu 403 puncte.După o scurtă vacanță, lotul de kata își reia pregătirea iar în luna noiembrie se va desfășura la Abu Dhabi Campionatul Mondial de Seniori, unde România caută o clasare cât mai bună.