Cozmin Guşă: „Nu am aşteptări prea mari de la aceste Campionate Europene”

Preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă, a declarat, joi, că nu are aşteptări prea mari de la participarea lotului României la Campionatele Europene de la Montpellier (3-5 noiembrie), precizând că există probleme legate de forma sportivă, de capacitatea de mobilizare şi abordarea din punct de vedere psihologic a competiţiei în rândul sportivilor.„Nu am aşteptări prea mari de la aceste Europene pentru că loturile de seniori s-au comportat în 2023 mult sub aşteptări. În mod normal, dacă sportivii ar lupta la valoarea lor nu ar fi nicio surpriză să se întoarcă măcar cu o medalie. Ar fi ceva de aşteptat, ca să spun aşa. Păi Florentina Ivănescu este locul 5 mondial la seniori, iar Alex Creţ a câştigat la începutul anului un Grand Slam de seniori. Deci nu sunt probleme cu valoarea sportivilor. Probleme sunt cu forma lor sportivă, cu capacitatea lor de mobilizare şi abordarea din punct de vedere psihologic. Iar astea sunt lucruri pe care dacă nu le pui într-o anumită sinergie nu ai cum să reuşeşti”, a spus preşedintele.El a explicat, de asemenea, că doi sportivi care aveau şanse să urce pe podium, Asley Gonzalez şi Laris Borş, nu sunt în lot. Primul este accidentat, iar al doilea a fost exclus din lot pe motive de indisciplină.