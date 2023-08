Elita judo-ului din România, în frunte cu Alina Dumitru, vine săptămâna viitoare pe litoral

Cei mai buni judoka ai României, campioni și foști campioni naționali, internaționali sau olimpici, vor participa pe parcursul săptămânii viitoare la cel mai important stagiu internațional de judo de la noi din țară, ce are loc în mod tradițional în stațiunea Venus. Evenimentul, ajuns la cea de-a șaptea ediție, este organizat anual de Clubul Sportiv Pantheon Constanța și se desfășoară în cel mai mare dojo în aer liber din Europa.Cu câteva zile rămase până la „Pantheon Judo Stage Randori&Kata” 2023 organizatorii evenimentului anunță o participare record, cea mai numeroasă de până acum. Nu mai puțin de 560 de sportivi erau înscriși la mijlocul acestei săptămâni, însă este posibil ca această cifră să depășească 600 până luni, când este programat startul stagiului.Așa cum este tradiția, stagiul va fi condus de câțiva judoka de renume internațional. Ediția din acest an îl va avea ca invitat special pe Attilio Sacripanti, unul dintre cei care au contribuit esențial în dezvoltarea judo-ului la nivel mondial, cunoscut ca fiind și cel care a introdus biomecanica în judo.„Cel puțin din punct de vedere numeric, este evenimentul sau stagiul cel mai important care se desfășoară în România. Din punct de vedere calitativ, al celor prezenți pentru a coordona stagiul, cu siguranță reprezintă o excelență pentru judo-ul românesc și internațional. Această ediție, a șaptea, începe pe data de 28 august cu prezența și suportul a doi mari maeștri, Attilio Sacripanti, șase dani în judo și profesor universitar, care va coordona partea tehnică, și Iulian Surlă, care a fost prezent la toate edițiile. Cu această echipă, împreună cu Eiji Kikuchi, vom pleca în această aventură în judo, aici pe litoral, cu o prezență în acest moment de peste 500 de judoka înscriși. Dacă nu mă înșel 560 mai exact reprezentând cluburi din România, din Moldova, din Ucraina, Bulgaria și Serbia”, a declarat George Teșeleanu, președinte Clubul Sportiv Pantheon Constanța.De asemenea, printre invitații de marcă ai stagiului se numără și Alina Dumitru, fosta campioană olimpică de la Beijing 2008, care le va împărtăși tinerilor judoka din secretele care stau la baza marii performanțe.„De la 200 de participanți ne apropiem de 600 și să vedem câți vom fi până în final, poate chiar mai mulți. Dar este o bucurie să poți să vezi că acest produs de judo, de promovare, de antrenament, de cunoaștere, are un rezultat și acesta este pe plus. Evenimente ca acesta și implicarea, așa cum reușeşte atât Clubul Sportiv Pantheon, Asociația Județeană de Judo să facă la nivelul județului Constanța, cred că ar trebui multiplicate și în alte regiuni ale țării. În momentul de față sunt și alte centre care funcționează foarte bine, dar cu siguranță e un model de urmat. Dacă vrei rezultate, în primul rând, trebuie să promovezi sportul, să îl faci cunoscut, să reușești să aduci cât mai mulți sportivi la sală și doar de acolo pot ieși rezultate”, a mai spus George Teșeleanu.Antrenamentele din cadrul „Pantheon Judo Stage Randori&Kata” 2023 vor fi organizate în cele două dojo-uri în aer liber din cadrul bazei sportive a hotelului Academy din Venus, dintre care unul de peste 500 de metri pătrați, fiind cel mai mare din Europa.