Constanţa, capitala judo-ului românesc într-o zi extrem de specială

Black Sea Dojo, sala de antrenament a sportivilor ACS Pantheon Constanța, s-a dovedit neîncăpător în weekendul care a trecut, de Ziua Internațională a Judo-ului. Peste 60 de judoka de toate vârstele, reprezentând șase dintre cluburile de pe raza județului Constanța (ACS Pantheon Constanța, CSM Constanța, LPS „Nicolae Rotaru”, CS Pontica, CS Sparta Techirghiol și CS Agigea), au luat parte la evenimentul organizat de către Asociația Județeană de Judo pentru a marca această zi specială.Având ca slogan „Bring a friend” (trad. Cheamă un prieten), antrenamentul comun le-a permis tuturor celor prezenți să împărtășească, dar mai ales să primească din cunoștințele celorlalți practicanți de judo din Constanța. Și asta pentru că printre participanțis-au numărat și sportivi deja consacrați, care au urcat pe podium la întrecerile naționale sau internationale la care au participat de-a lungul timpului. Antrenamentele s-au desfășurat sub atenta supraveghere a antrenorilor Radu Luca, George Lozovanu, Fănel Costea și Iulian Surlă.„Pentru mine judo-ul înseamnă mai mult decât un stil de viață. Am început să îl practic de la vârsta de cinci ani și de atunci nu am mai putut să mă desprind de el. Pentru mine înseamnă aproape totul. Ne bucură faptul că am reușit într-o astfel de zi să ne antrenăm alături de cei mai mici practicanți ai judo-ului din Constanța, pentru că atunci când eram și eu de vârsta lor, un judoka la început de drum, am avut parte de aceeași atenție. Când veneam la sală și îi vedeam pe colegii mai mari mă bucuram pentru că aveam posibilitatea de a învăța de la ei. La fel facem și noi acum cu cei mici, le răspundem la întrebări, le arătăm cum se fac exercițiile. Datorită judo-ului am devenit multiplu campion național, atât la individual, cât și pe echipe, medaliat European și medaliat la competițiile balcanice. Sper ca în 2028 judo-ul să îmi aducă nu doar o calificare la Jocurile Olimpice, dar și un rezultat bun la Los Angeles”, a declarat David Fodor de la CS Pantheon Constanța/CSM Constanța„Am adunat și copilașii, și pe cei mai mari pentru a sărbători Ziua Internațională a Judo-ului așa cum se cuvine, adică practicând judo. Cei mai micuți au avut astfel ocazia de a se pregăti alături de sportivii mari, care au deja performanțe, și de a-i lua drept exemplu pe viitor. Trebuie știut că judo-ul a fost declarat de către UNICEF cea mai potrivită ramură sportivă pentru copii și juniori. În al doilea rând, judo-ul este un stil de viață, în sensul că nu îl termini după ce ai încheiat activitatea sportivă. El dezvoltă atât calitățile fizice, dar mai ales cele morale sau volitive”, a transmis şi Luca Radu, antrenor CS Pantheon Constanța/CSM ConstanțaAflată în Bulgaria, unde participă în această perioadă la o competiție de judo cu sportivii pe care îi antrenează, Lena Sterea le-a transmis la rândul său un mesaj de încurajare practicanților acestui sport, dar mai ales viitorilor judoka. Ea urmează să reprezinte România săptămâna viitoare la Campionatele Mondiale de judo pentru veterani ce vor avea loc la Abu Dhabi.„Judo este un mod de viață! Prima mea zi de antrenament la judo a fost pe 14 august 1986, când am intrat pentru prima dată în dojo-ul de la colțul blocului unde locuiam la momentul respectiv, în Târgu Jiu. Vedeam grupul de băieți care veneau și plecau de la antrenament și îmi plăceau veselia lor și ideea de grup! Erau frumoși împreună! Chiar dacă este un sport individual, trebuie sa te pregătești în echipa pentru că doar așa poți progresa. Înainte de Judo am practicat atletism, handbal și volei, dar judo-ul s-a lipit de sufletul meu și l-am ales ca mod de viață. De Ziua Internațională a judo-ului, mesajul meu către toți tinerii din aceasta lume este: învățați să înotați, să mergeți pe bicicletă și apoi opriți-vă la judo! Este cel mai frumos sport din lume!”, a spus Lena Sterea, multiplă campioană națională și internațională.