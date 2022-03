Deputatul Bogdan Bola solicită Parlamentului României să susţină aderarea Republicii Moldova la UE

„Situația geopolitică a Europei de Est a devenit extrem de volatilă, ca urmare a acțiunilor agresive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Însă nu trebuie să uităm că nu doar Ucraina a fost agresată teritorial, ci și Republica Moldova, prin amplasarea Armatei a 14-a Ruse pe teritoriul suveran al Republicii Moldova și susținerea regimului separatist de la Tiraspol. Republica Moldova este vulnerabilă agresiunii ruse, mai ales în astfel de momente, când conducerea Moldovei, sub Maia Sandu, are evidente aspirații pro - europene. Consider că, urmând exemplul Ucrainei, este momentul ca România să ceară aderarea de urgență a Republicii Moldova la U.E. Dacă ucrainenii cer ca această excepție să se aplice pentru ei, consider că este de datoria noastră, a României, de a pune presiune ca și Moldova să intre odată cu Ucraina” , a declarat Bogdan Bola.





În acest context, el a solicitat Parlamentului României să susţină aderarea de urgenţă a Republicii Moldova la UE, astfel încât ţara vecină să beneficieze de sprijinul tuturor ţărilor din marea familie europeană.





„În calitate de membru al Camerei Deputaților, solicit Parlamentului României să voteze o declarație de susținere a aderării de urgență a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. O astfel de decizie nu ar avea de ce să fie interpretată ca o provocare militară, însă ar sublinia clar că, indiferent de evoluțiile militare viitoare, cele două state - Ucraina și Moldova - ar beneficia de sprijinul tuturor țărilor din marea familie europeană. Totodată, o astfel de mișcare strategică din partea Uniunii Europene ar asigura flancul estic al țării noastre și ar crea premisele ca un astfel de război să nu transforme niciodată cetățenii români în refugiați. Împreună, suntem mai puternici și împreună putem evita astfel de tragedii pe viitor. Putem arăta astăzi că, prin solidaritate politică/militară a statelor din U.E. cu două țări amenințate cu dispariția sau transformarea în state - marionetă, suntem capabili să realizăm o Uniune mai puternică, mai unită și mai prosperă”, a explicat Bola.





Războiul dintre Rusia şi Ucraina afectează întreaga planetă, însă nu trebuie uitat că pe lângă victimele din cele două ţări pot exista şi victime colaterale. Una dintre ţările care se află în aceste momente în pericol este Republica Moldova. Deputatul constănţean Bogdan Bola a explicat situaţia în care se află vecinii noştri de peste Prut.