Eduard Martin, candidat la parlamentare: "PSD și-a respectat promisiunile luate în momentul în care a intrat la guvernare"

Oricât de dificil a fost contextul economic intern și internațional, am găsit mereu soluții pentru a proteja puterea de cumpărare a peste 12 milioane de români cu venituri mici și medii – sprijin anual pentru pensionarii cu venituri mici, carduri pentru energie și pentru alimente acordate familiilor aflate în dificultate, plafonarea prețurilor din energie și limitarea adaosului la alimentele de bază pentru eliminarea speculei etc.



- Și, totuși, există voci care se plâng de faptul că le-a scăzut puterea de cumpărare…



- Haideți să vedem realitatea. În prezent, pensiile sunt de trei ori mai mari decât în urmă cu 10 ani, salariul minim este de patru ori mai mare, iar puterea de cumpărare a românilor s-a dublat! Peste 80% din aceste creșteri s-au realizat cu PSD la guvernare! Indiferent de ce spun la acest moment adversarii noștri politici, cifrele vorbesc și nu pot fi contrazise, oricâte sloganuri de partid ar încerca să vehiculeze aceștia. Ne-am îndeplinit obiectivul politic de a introduce în legislația românească salariul minim european, ca o garanție că veniturile românilor nu vor mai fi niciodată mai mici decât nivelul adecvat din Uniunea Europeană.



- Constănțenii, ca toți românii de altfel, doresc condiții de trai comparabile cu statele dezvoltate. Ce se poate face în acest sens, dacă PSD ajunge la guvernare, ceea ce presupune, înainte de orice, un rezultat bun la alegerile parlamentare?



- Intrarea României în rândul primelor 45 de țări în privința dezvoltării umane și în rândul primelor 30 de state în privința calității vieții presupune, la nivel global, creșterea veniturilor pentru cei care muncesc și consolidarea clasei de mijloc. Aceste ținte nu sunt imposibil de atins. Până la finalul anului 2029 putem ajunge cu salariul mediu brut la 2.600 de euro pe lună și la un salariu minim brut de 1.300 de euro pe lună, prin mecanismul salariului minim european. De asemenea, în următorii cinci ani vom ajunge la cel puțin 1,5 milioane de contracte de muncă cu o valoare netă de peste 1.500 de euro pe lună. Vom avea grijă și de seniorii noștri prin creșterea pensiei medii la 810 euro până la finalul anului 2029. Pensia minimă va ajunge la 415 euro.



Nu în ultimul rând, vrem să reducem taxele și impozitele salariaților cu venituri mici și medii. Scăderea taxelor și impozitului cu până la 5 puncte procentuale la salariile brute de sub 5.700 de lei, respectiv 8.500 de lei în 2029, regresiv și în funcție de numărul de copii.



- Nu contestăm cifrele, dar dincolo de ele există o realitate de necontestat: în România există, încă, sărăcie așa cum există și decalaje sociale. Cu ele ce faceți?



- Prin măsurile de sprijin, de creștere a veniturilor și de protejare a puterii de cumpărare, vom reduce numărul românilor aflați în deprivare materială severă cu cel puțin 1,9 milioane de persoane, în următorii cinci ani, prin servicii comunitare integrate în rural, sprijin pentru persoanele vulnerabile din mediul rural, îngrijire la domiciliu, centre de îngrijire pentru persoanele vârstnice vulnerabile, asistență și suport pentru persoanele cu dizabilități.





Cât privește decalajele sociale, vom susține investiții masive în infrastructura din zonele sărace ale României, pentru a genera noi oportunități economice. Toți cetățenii trebuie să aibă acces la locuri de muncă bine plătite și la servicii de calitate în educație și sănătate, indiferent de locul în care trăiesc în țara noastră.



-Vă mulțumesc pentru interviu și vă doresc succes!



-Și eu vă mulțumesc!







(Comandat de Partidul Social Democrat Filiala Constanţa, executat de S.C. Cuget Liber S.A., cod mandatar financiar 11240017)





- Pentru că noi chiar ne-am respectat angajamentele, iar în acest sens cel mai bine vorbesc cifrele. Ne-am respectat angajamentul luat în momentul intrării la guvernare de a ajunge la un salariu mediu net de peste 1.000 de euro și la o pensie medie de peste 500 de euro. În doar 3 ani, am crescut salariul minim cu peste 60%, de la 2.300 de lei la 3.700 de lei, iar pensia medie s-a majorat cu peste 70%, de la 1.608 de lei în noiembrie 2021, la 2.792 de lei, după recalcularea de la 1 septembrie 2024. Și mai concret, 1,5 milioane de români au, în prezent, contracte de muncă la o valoare netă de peste 1.000 de euro pe lună, iar unui număr de 3,8 milioane de vârstnici li s-a majorat pensia.