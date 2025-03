Elena Lasconi şi-a depus candidatura la prezidenţiale: “Hoţii să facă puşcărie, să recuperăm banii”

Elena Lasconi, preşedinta USR, şi-a depus joi candidatura la alegerile prezidenţiale, ea afirmând că doar politicieni trădători de ţară sunt în adoraţie pentru dictatura putinistă şi ea are curajul să spună că alegerea ei este Europa şi parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. ”Alegerea mea este hoţii să facă puşcărie, hoţii să fie judecaţi şi nu iertaţi şi mai ales să recuperăm banii de la aceşti hoţi care au furat românii”, a mai arătat Lasconi, potrvit news.ro







”Ni s-a jucat soarta la ruleta rusească în timp ce responsabilii noştri stăteau cu ochii larg închişi. Nu mai trebuie să repetăm greşelile de anul trecut. Pe 4 mai avem nevoie să ni se facă dreptate. Avem nevoie de alegeri sigure, avem nevoie de alegeri corecte”, a spus Elena Lasconi, la sediul Biroului Electoral Central.







Ea a precizat că nu este perfecta dar are curajul să facă dreptate. ”În campania de anul trecut, am fost candidatul care a dat cele mai multe teste în faţa românilor. Pe unele nu le-am trecut aşa cum aş fi vrut sau cum ar fi vrut cei din jurul meu. Dar vă asigur că am învăţat din greşeli. Eu ştiu să ascult şi să învăţ. Fac asta zi de zi. Şi mai important este că mă înconjor de oameni care ştiu mai bine”, a precizat Lasconi.







Preşedinta USR a arătat că ”românii deja au făcut nişte alegeri”.







”Când spun asta, mă gândesc la oameni ca voi, la majoritatea oamenilor ca voi, care astăzi nu mai trebuie să aleagă între Rusia şi Uniunea Europeană. Doar politicieni trădători de ţară sunt în adoraţie pentru dictatura putinistă. Doar ei. Eu am curajul să spun că alegerea mea este Europa şi parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii”, a subliniat Lasconi. Lasconi a mai spus că majoritatea oamenilor au spus foarte clar că nu mai vor politicieni corupţi, dintr-un sistem putred construit pe hoţie, vreme de 35 de ani.







”Doar politicieni corupţi se ţin cu dinţii de putere şi au ţinut această ţară o statică doar pentru ei şi interesele lor. Eu am curaj şi vă spun că alegerea mea este pentru un guvern cu mai puţin politicieni, un parlament cu mai puţin parlamentari, instituţii fără nepoţi şi un buget cu cheltuielile făcute transparent la vedere”, a completat Elena Lasconi.







”Majoritatea oamenilor ca voi nu mai vor să fie forţaţi să dea şpagă. Ei au ales să-şi ia banii înapoi de la corupţii acestei ţări. Doar politicieni sulfuroşi care se ţin de putere şi care vor să ia şi mai multe milioane, mită, şpagă, doar ei mai vor să rămână la putere pentru a lua şpagă. Eu am curaj să vă spun că alegerea mea este hoţii să facă puşcărie, hoţii să fie judecaţi şi nu iertaţi şi mai ales să recuperăm banii de la aceşti hoţi care au furat românii. Ca preşedinte al României o să mă uit în continuare în ochii voştri, o să vă ascult şi o să vorbesc cu voi”, a mai spus aceasta.







Preşedinta USR a menţionat că tot ceea ce a realizat în viaţa asta a fost cu multă muncă făcută zi de zi.







”Vreme de 25 de ani cât am fost jurnalist m-am întâlnit cu sute de mii de români, am ascultat sute de mii de poveşti. Fratilor, vă ştiu dorinţele, vă ştiu speranţele, vă ştiu lacrimile văzute şi nevăzute. Şi tocmai de aceea, în calitate de preşedinte, voi lua vocea voastră şi o să o duc în şedinţele Guvernului, la tribuna Parlamentului, pentru a vi se face dreptate. Asta voi face în calitate de preşedinte al României”, a arătat Lasconi.







Ea a mai delcarat că înţelege deznădejdea şi deziluzia românilor care intenţionau să-l voteze pe Georgescu.







”Din punctul meu de vedere, acest candidat a fost un pericol pentru România. Dar acum, mai mult ca niciodată, trebuie să vorbim cu aceşti oameni. Şi tocmai de aceea vă spun că în următoarele săptămâni, voi organiza dezbateri în mai multe locuri în care voi vorbi şi cu susţinătorii mei, dar mai ales cu cei care l-au votat pe Georgescu”, a arătat Elena Lasconi.