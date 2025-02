Europarlamentarul Nicu Ștefănuță interpelează Comisia Europeană. Iată care este motivul

Vicepeședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță (Grupul Verzilor/ALE) s-a adresat, printr-o interpelare, Comisiei Europene, pentru a verifica legalitatea proiectului propus la inițiativa unor deputați din Parlamentul României, potrivit căruia șoferii depistați cu alcool sau substanțe interzise în sânge riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani. Specialiștii avertizează că noua propunere ar putea băga la închisoare persoanele care urmează orice tip de tratament medical uzual, precum cei care iau medicamente de răceală sau au tratament pentru diabet, alergii ori ADHD. Mai mult, inițiativa vine după decizia ÎCCJ, care impune o expertiză pentru a stabili impactul substanțelor asupra capacității de a conduce.Fosta ministră a Justiției, Alina Gheorghiu, a anunțat recent că a depus o iniţiativă legislativă pentru modificarea articolului 336 din Codul Penal, care prevede ca sintagma „persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive” să fie înlocuită cu „conducerea unui vehicul având în sânge alcool sau alte substanțe”. Astfel, șoferii prinși în trafic cu alcool sau substanțe interzise în sânge riscă închisoare de la 2 la 7 ani. Proiectul, însă, nu face nicio diferență între o persoană care se află sub influența unor droguri și una cu tratament medical legal.Această modificare a Codului Penal, care ar urma să fie adoptată prin procedură de urgență, a fost propusă după ce ÎCCJ a decis că doar o expertiză medico-legală poate spune dacă o persoană este sub influența unei substanțe interzise. Astfel, orice persoană care ia tratament pentru răceală, dureri, diabet, ADHD sau alte afecțiuni ar putea fi testată pozitiv și condamnată fără o expertiză medico-legală.În acest context, Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță a întrebat Comisia Europeană dacă o astfel de inițiativă este în conformitate cu legislația europeană în materie de sănătate, justiție și transport și dacă o astfel de măsură este adoptată și în alt stat membru al UE.“Consumul de droguri este o dramă. Eu îl condamn, nu sunt pentru așa ceva, însă abordarea pe care am văzut-o este foarte unidirecțională: părinți care ceartă copiii, autorități care zic că ne trebuie legi și mai dure. Păi legile și mai dure ne-au adus aici. Dacă ÎCCJ a stabilit clar că este nevoie de o expertiză medico-legală care să decidă dacă o persoană se află cu adevărat sub influența unor substanțe interzise, mi se pare absurd să credem că știm noi mai bine și chiar să ajungem să băgăm la închisoare oameni nevinovați, care tot ceea ce au făcut ilegal a fost să bea o cafea sau să ia un Ibuprofen și să se urce la volan”, declară Nicu Ștefănuță.De asemenea, Nicu Ștefănuță a întrebat Comisia Europeană dacă acest proiect de lege se alinează cu normele europene în ceea ce privește garantarea drepturilor omului, având în vedere creșterea numărului de cetățeni care ar putea fi transformați în infractori pentru simplul fapt că au fost opriți în trafic și testați pozitiv după ce au consumat anumite medicamente de bază sau chiar anumite alimente.Potrivit datelor din ultimii doi ani, doar 1 din 1000 de accidente grave a fost provocat de consumul de droguri.Nicu Ștefănuță este europarlamentar independent. Este primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European (Greens / EFA) și Vicepreședinte al Parlamentului European. În prezent este membru al comisiei pentru Bugete și al comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie. Totodată, europarlamentarul sibian activează drept membru supleant în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și în Comisia pentru Sănătate Publică.