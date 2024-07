Nicu Ştefănuţă oferă noi detalii despre intrarea României în spaţiul Schengen terestru

Nicu Ștefănuță, vicepreședinte din partea României în Parlamentul European, a vorbit într-un interviu despre numirea sa în funcție, avantajele României de a avea doi vicepreședinți în PE, dar și despre cum s-ar putea schimba acum șansele României de a adera cu granițele terestre la spațiul Schengen.Nicu Ștefănuță și Victor Negrescu au obținut amândoi funcția de vicepreședinte în noul Parlament European. Nicu Ștefănuță a fost susținut de Verzi, iar Victor Negrescu de socialiști. Este o premieră pentru România, iar acest lucru ar putea aduce avantaje pentru țara noastră.„Eu voi lucra pe temele pe care am făcut și campanie, pe criza locuințelor pentru tineri. Tinerii nu-și mai permit casă, nu avem suficiente locuințe sociale, o chirie este foarte scumpă în Cluj, în București, în Timișoara, în Iași, în multe din orașe creditele la bancă sunt foarte, foarte scumpe. Deci voi lucra pe această dimensiune, care e foarte importantă, și voi mai lucra și pe temele care îmi sunt mie specifice, sănătatea mintală, decontarea terapiei în România, pentru că avem o criză de sănătate mintală, drepturile femeilor și oprirea violenței împotriva femeilor, garantarea dreptului la avort, multe din temele astea cu care am făcut campanie acasă. Transportul public - avem orașe sufocate, avem schimbări climatice care ne dau vremea peste cap, avem caniculă și furtuni nemaivăzute”, a spus Nicu Ștefănuță.„Schengenul terestru va fi rezolvat. Sunt convins de asta. Eu cred că va trebui să așteptăm alegerile parlamentare din Austria, care sunt toamna asta. După cum am văzut rezultatele de la europarlamentare, veștile nu sunt grozave din Austria, dar nu prea avem altceva ce face acum.Și în cazul Olandei rezultatele au fost destul de proaste la alegeri, dar totuși Olanda nu s-a opus. S-ar putea să facem de pe acum un deal, un acord cu guvernul lui Nehammer. Suntem cu un picior în autobuz, suntem în Schengen maritim și aerian și atunci mai trebuie cel terestru”, a mai spus Ștefănuță.