Europarlamentarul Nicu Ștefănuță, semnal de alarmă că elevilor nu li se va mai deconta transportul

Vicepreședintele Grupului Verzilor din Parlamentul European, Nicu Ștefănuță care nu este afiliat vreunui partid politic în România este membru independent și cunoscut pentru pozițiile sale pentru drepturile tinerilor și studenților a avut o reacție promptă, ieri, după ce a fost publicat comunicatul de presă FORT (Federaţia Operatorilor Români de Transport), care anunță că de la 8 ianuarie, în 19 județe din România, elevii nu vor mai beneficia de gratuitatea transportului public.În acest context, el i-a scris premierului Marcel Ciolacu căruia i-a cerut să rezolve de urgență problema.„Cum arată guvernarea actuală că îi pasă de educația copiilor noștri, de viitorul țării, când la început de 2024, elevii din jumătate de Românie sunt amenințați că din 8 ianuarie vor trebuie să achite contavaloarea abonamentelor? Am prevăzut că va exista o problemă în respectarea acestui drept al elevilor încă din toamnă, atunci când am scris tuturor inspectoratelor județene școlare să întreb dacă transportul public gratuit al elevilor este asigurat și dacă se primesc fonduri suficiente de la stat pentru a asigura acest serviciu. Răspunsurile primite menționează anul 2023, nu și anul 2024. Precum reiese și din comunicatul Federației transportatorilor, Guvernul nu a dorit să asigure un drept pentru elevi, ci doar niște peticeli de urgență care din prima lectura nu respectă legislația europeană privind transportul public, Regulamentul (UE) 2016/2338. Este an electoral, an în care s-au promis salarii mai mari profesorilor, transportul gratuit asigurat elevilor. Din ce vedem, risipa banului public se face prin împrumutul Guvernului din banii elevilor și banii profesorilor. Cu un buget explodat, Guvernul actual caută să facă economii din educație. Domnule premier, vă rog ca până în data de 8 ianuarie să rezolvați aceste probleme și dincolo de peticele și promisiunile cu care ne-ați obișnuit, elevii României indiferent de județul în care se află să beneficieze de aceleași drepturi”, a transmis, prin intermediul unei scrisori, europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță.