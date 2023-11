Nicu Ştefănuţă, vizită la Constanţa. „Voi candida la europarlamentare din postura de independent”

Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă a susţinut vineri o conferinţă de presă la Constanţa, în cadrul căreia a abordat mai multe teme de interes naţional, dar şi local. Una dintre aceste teme este problema stufului din Delta Dunării. Nicu Ştefănuţă spune că în ultimii ani s-a tăiat foarte mult stuf în acea zonă, s-a vândut, iar din banii proveniţi nu s-a văzut nicio schimbare în bine. Mai mult decât atât, Nicu Ştefănuţă spune că tăierea stufului afectează mai multe specii de animale.„Deși nu sunt constănțean de loc mă consider constănțean prin adopție. Vreau să le spun La Mulți Ani tuturor dobrogenilor! Vreau să vorbesc puțin despre Deltă. Este vorba de subvenții care erau primite în Deltă. Stuful și alte specii de acolo au fost subiectul UE. Am făcut o atenționare a Comisiei Europene în acest sens. Nu sunt de acord ca banii europeni sa ajungă în buzunarele oricui. Am făcut această sesizare privind Dosarul Stuf. Aștept concluzia Comisiei Europene. Este posibilă o fraudă de milioane de euro”, a declarat Nicu Ştefănuţă.Europarlamentarul şi-a îndreptat apoi atenţia către transportul elevilor din judeţul Constanţa. În opinia sa, este inuman ca un elev din mediul rural să îşi plătească singur biletul de autobuz până la şcoala la care învaţă.„La îndrumarea Asociației Elevilor din Constanța m-am ocupat de transportul lor. Transportul în municipiu este asigurat, se efectuează ușor, însă problema mea este că transportul elevilor din județ către municipiu trebuie să fie asigurat. Nu este normal ca ei să dea bani pe curse private ca să ajungă la școală. Am făcut o sesizare la Inspectoratul Școlar Județean Constanța ca să vad cum merg lucrurile. Încă nu am primit răspuns de la Constanța sau de la Tulcea. Am răspunsuri de la alte municipii din țară. Elevii au legea de partea lor. Trebuie să asigurăm transport public gratuit pentru ei”, a mai spus Ştefănuţă.Nu în ultimul rând, Nicu Ştefănuţă a vorbit şi despre problema Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Eurodeputatul nu înţelege de ce Constanţa nu a primit finanţare pentru modernizarea acestui spital.„Aș vrea să vorbesc și despre situația spitalelor. Mă ocup de domeniul sănătății în Parlamentul European. În 27 decembrie anul trecut s-a publicat lista proiectelor cu finanțările prin PNRR. Ca urmare a reducerilor ce s-au hotărât, ne-am trezit în mod misterios că unul dintre cele 7 spitale cărora li s-au aplicat reduceri a fost cel din Constanța. Am făcut demersuri către ministrul sănătății ca să văd care este stadiul acestor proiecte. Aceste proiecte de construcție a spitalelor sunt fie în stadiul de machetă, fie în stadiul de ciulini. Nu este posibil ca singurul spital județean să nu aibă standarde europene, să nu aibă finanțare din PNRR în condițiile în care bani există. Este o problemă mare. În Constanța se spune că cel mai bun medic este trenul spre București. Celelalte spitale regionale se construiesc cu prioritate. Dobrogea nu are un spital regional și atunci inevitabil proiectul de Constanța ar trebui să fie echivalentul acelui spital. Faptul că acest oraș nu primește finanțare pentru spital, este posibil să aibă de a face și cu politica”, a explicat Nicu Ştefănuţă.La finalul conferinţei de presă, Nicu Ştefănuţă a anunţat că doreşte să candideze la alegerile europarlamentare din 2024 din postura de independent.„Sunt un om care este prezent aici în comunitate. Voi candida la alegerile europarlamentare de la anul. România are nevoie de un reprezentant verde autentic. Voi candida ca independent. Pragul electoral din România face în așa fel încât orice partid politic nou să fie imposibil să aibă câștig de cauză. Cred că România are nevoie de o politică modernă. Trebuie să ne îndreptăm către energie, reciclare. Planul meu este să fac tot ceea ce pot să ofer românilor această alternativă”, a încheiat Nicu Ştefănuţă.