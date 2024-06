Nicu Ştefănuţă a câştigat un nou mandat în PE: Am dus o luptă eroică, pentru că am dus o luptă pentru o idee

Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, care a câştigat un nou mandat în Parlamentul European, potrivit rezultatelor provizorii ale BEC, spune că munca dusă în campania electorală a fost foarte grea.De asemenea, el susține că a dus o luptă eroică, pentru o idee, nu pentru un om.”Campania a fost enorm de grea, extenunantă şi nu doar ce s-a văzut la TV. Noi lucrăm de peste 3 luni de zile, suntem în stradă, nonstop, am făcut semnăturile de bună, în stradă. Am avut nu ştiu câte piedici administrative şi de alt fel, dar am dus o luptă eroică, pentru că am dus o luptă pentru o idee, nu pentru un om, nu pentru un partid. Pentru România aceea care nu se vede neapărat, pe care multă lume o consideră România tânără, care este mai deschisă la minte, mai modernă, îi pasă şi de schimbări climatice şi de drepturile omului”, a spus Nicu Ştefănuţă într-o emisiune televizată.