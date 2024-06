O seară memorabilă pentru spectatorii "DescOperă La Traviata", la Centrul "Jean Constantin"

Cu doar câteva ore înaintea spectacolului, dirijorul Daniel Jinga mărturisea că se află la Constanța din dorința de a ajuta tinerii, de a-i promova, de a-i face să se simtă bine pe scenă, de a le oferi niște clipe ce ulterior le vor folosi în carieră, „pentru că eu consider că este un lucru bun să poți cânta cu orchestra Operei Naționale București și este un lucru bun să poți să-mparți scena cu niște profesioniști. Și, în felul acesta, să crești pas cu pas, pentru a fi pregătit să intri pe scena mare. O parte dintre ei au făcut deja lucrul acesta și, datorită colaborării lor cu Studioul Ludovic Spiess, «DescOperă La Traviata» are dublu sens. Acela de a-i ajuta pe tinerii care debutează să învețe Traviata, să o învețe în mod practic, așa cum nu înveți la Conservator, să învețe în timpul jocului pe scenă. Și în afară de asta, «DescOperă La Traviatta» are rolul de a aduce publicului mai puțin obișnuit cu muzica de operă o Traviata pe care să o înțeleagă mai bine, să vibreze mai bine, nu o Traviatta explicită, dar care să le transmită exact mesajul pe care creatorul a vrut să-l transmită”, a afirmat Daniel Jinga.







Oferit pe o scenă mai puțin obișnuită pentru un spectacol de operă, „La Traviata” a fost aplaudat îndelung, la final, constituind o experiență absolut inedită atât din punct de vedere vizual, coregrafic, cât și ca expresie muzicală.







De altfel, tânărul regizor Alexandru Nagy a mărturisit că a fost o adevărată provocare să monteze acest spectacol pe scena unui cinematograf. „Ne-a plăcut foarte mult ideea de a-l juca într-un cinematograf, cu atât mai mult cu cât spectacolul este foarte cinematic, construit cu priză directă. Am vrut să dovedim că se poate juca oriunde, pentru că se adaptează foarte ușor. Dorința noastră este să accesibilizăm opera în rândul tinerilor, pentru ca să înțeleagă că opera este contemporană cu noi, poveștile sunt absolut fabuloase și de aceea rezistă. La Cluj vrem să facem un fel de atelier, masterclass cu public dedicat studenților Academiei «Gheorghe Dima». Vrem să demitizăm faptul că pentru un spectacol de operă ai nevoie de nu știu ce pregătire. Eu, personal, am ca target generația Netflix, generația TikTok și-atunci mă lupt să fiu la zi și încerc să înțeleg cum văd ei lumea în care trăim. Acesta este un prim proiect, după care urmează «DescOperă La Boheme», este un șir în care noi vom produce toate capodoperele muzicii de operă, accesibilizate sub orice formă, doar să ajungă la oameni”, a mai declarat Alexandru Nagy.

Studioul Experimental în Artele Spectacolului Muzical „Ludovic Spiess“ a organizat un turneu național în trei mari orașe – Brașov, Constanța și Cluj - cu o reinterpretare captivantă a celebrei capodopere verdiene -„DescOperă La Traviata”, în regia lui Alexandru Nagy și coregrafia Sandrei Mavhima, cu participarea extraordinară a Orchestrei, Corului și Baletului Operei Naționale București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga.