Prof. Anastasia Dumitru: „Eram datoare spațiului dobrogean, care m-a înfiat, să-i dedic o astfel de carte”

Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” a găzduit miercuri, 27 martie, un triplu eveniment, denumit „Basarabia – Dobrogea, pod cultural”, marcând 106 ani de la Unirea Basarabiei cu România.Prilej cu care au fost lansate cărțile: „Dobrogea noetică. Repere spirituale și (inter)culturale”, autor Anastasia Dumitru, Editura Cuantic, București, 2023; „Dealul Morilor”, autor Anastasia Dumitru, Editura Junimea, Iași, 2023, și „Basarabia - lacrimă de dor”, autori: Iuliana Gorea Costin, Iulian Rusanovschi, Viorel Burlacu, Eugen Tiron, Editura Fundației Culturale Memoria, 2024.În timpul evenimentului au luat cuvântul: arhitectul naval ing. Eugen Tiron, scriitorul Ovidiu Dunăreanu, sociologul Enache Tușa și profesor Anastasia Dumitru. De asemenea, interpreta de muzică populară Elena Chirică, compozitorul prof. Viorel Burlacu și Diana, elevă de clasa a VIII-a la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, au oferit publicului câteva momente artistice.Scriitorul Ovidiu Dunăreanu a fost de-a dreptul emoționat când a trebuit să vorbească despre cartea „Dobrogea noetică” a colegei sale de Filială a Uniunii Scriitorilor, Anastasia Dumitru. „Dobrogea are o identitate specială pe care celelalte regiuni n-au avut-o și nici nu o vor avea: deschiderea către lume, deschiderea către cer, deschiderea către spațiul luminos mediteranean”, a declarat scriitorul Ovidiu Dunăreanu. Care a rămas profund impresionat de devotamentul pe care scriitoarea l-a avut, precizând că nu oricine are curajul să abordeze asemenea proiecte: „O carte mai puternică, mai bine consolidată decât această monografie de cunoaștere a Dobrogei, până acum, în cei 145 de ani, nu a mai apărut aici pe pământul nostru”. De altfel, și despre cea de-a doua carte „Dealul Morilor” a avut numai cuvinte de laudă, declarând că „este de o mare sensibilitate și mare trăire”.Sociologul, Enache Tușa, și-a început discursul felicitând-o pe Anastasia Dumitru pentru activitatea sa literară și pentru efortul de a scrie cărți voluminoase. „Eu sunt iubitor al Dobrogei, m-am născut aici, am crescut și, de fapt, toți știm că, odată ce te naști în Dobrogea și trăiești aici, nu te mai poți despărți de pământul acesta special”, a spus Enache Tușa. Acesta a mai adăugat că a rămas fascinat atât de cele opt capitole bine structurate, cu un parcurs istoric valoric, cât și de secvențele din carte în care autoarea amintește de momentele mai puțin cunoscute ale devenirii românești a Dobrogei.Anastasia Dumitru începe discursul într-un mod copleșitor, mărturisind: „Eram datoare spațiului dobrogean, care m-a înfiat, să-i dedic o astfel de carte”. Născută în 1973 în Republica Moldova, scriitoarea a povestit clipele grele trăite, fiindu-i interzis să vorbească limba română, să se bucure de tradiții, să cânte colinde.Titlul cărții „Dealul Morilor” este, de fapt, strada în care a copilărit, iar fotografia de pe copertă îi aparține, reprezentând crucea din vârful satului și lângă ciulini ai Bărăganului. În încheiere, aceasta le dedicată cartea „bunicilor noștri, părinților și strănepoților care vor duce mai departe obiceiurile”.Cât despre autorii cărții „Basarabia - lacrimă de dor”, prof. Anastasia Dumitru i-a descris drept „oameni atât de diferiți ca studii și preocupări, însă animați de același ideal”: reprezentanta Republicii Moldova la Consiliul Europei - Iuliana Gorea Costin, un avocat și absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă - Iulian Rusanovschi, un compozitor, profesor și animator cultural - Viorel Burlacu, și un arhitect naval - ing. Eugen Tiron.