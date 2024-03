Eveniment editorial la Liceul ”Blaga”. Elevul Cristian Dorian Hiastru și-a lansat volumul ”Dinastia Said”

Sala de festivităţi a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Constanţa a găzduit recent lansarea cărţii elevului Cristian Dorian Hiastru, cu titlul „Dinastia Said”, apărută la Editura Celebris, 2023, cu o prefaţă de prof. dr. Anastasia Dumitru.La evenimentul organizat de Cercul de lectură şi scriere creativă „Muguri”, de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanţa, coordonat de prof. dr. Anastasia Dumitru, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, Filiala Dobrogea, Editura Celebris, revistele InterArtes, Albatros, au participat elevii liceului şi invitaţii Eugen Tiron, preşedintele Asociaţiei Culturale Flori Rodica Tighici Iacomi, Laura Văceanu, preşedinta Societăţii de Haiku Constanţa, Mircea Lungu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea.În Prefața cărții „Dinastia Said – provocarea imaginarului”, profesor Dumitru Anastasia a evidențiat faptul că autorul „Cristian Dorian Hiastru are curajul să debuteze cu un roman SF de aventură intitulat Dinastia Said. Într-o eră în care tinerii cad pradă ludicului electronic, elevul din clasa a VIII-a a Liceului Teoretic «Lucian Blaga» din Constanţa le propune colegilor săi şi nu numai o alternativă – lectura unui roman inedit care să-i transporte în lumea fictivă a coloniei Azraelia şi a planetei Marte”.Autorul subliniază faptul că a avut mai multe tentative de a scrie, „dar am rezonat cel mai mult cu versiunea acestui roman… Scriu pentru că scrisul este chemarea mea. În 2022, am petrecut câteva zile fără nicio distragere încercând să-mi dau seama care este scopul meu. Am ajuns la concluzia că acesta este scrisul”.