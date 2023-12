Lansare de carte la Muzeul de Istorie: „Moștenirea culturală turcă în Balcani”

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) a derulat pe parcursul acestui an, proiectul cu co-finanțarea Administrației Fondului Cultural Național Interferențe culturale româno-turce în Dobrogea, aria tematică: Patrimoniu Cultural Material. Desfășurat sub semnul împlinirii a 145 de ani de relații româno-turce și a centenarului Republicii Turcia, proiectul a avut o puternică componentă științifică, reprezentată de organizarea la Constanța, în perioada 12-14 octombrie 2023, a Simpozionului Internațional „Moștenirea culturală turcă în Balcani: De la Imperiu la Republica Turcă”, la care au participat specialiști din țară și străinătate. Lucrările susținute în cadrul sesiunii au fost strânse și publicate într-un volumul editat în limba engleză, în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.Joi, 14 decembrie, la ora 13.00 va fi lansat la sediul MINAC, volumul „Turkish Cultural Legacy in the Balkans: From Empire to the Republic of Türkiye”, editat de Delia Roxana Cornea, Metin Omer, Emanuel Plopeanu. Potrivit reprezentanților instituției de cultură, subiectele acestui volum sunt variate, demonstrând preocuparea constantă pentru moștenirea sau influența otomană/turcească, de-a lungul secolelor. Astfel, publicul va putea identifica subiecte precum: soarta familiilor creștine conducătoare în Macedonia de astăzi după cucerirea otomană; urmele prezenței tătare din secolul al XVI-lea în Bulgaria contemporană; obiceiuri orientale și persistența lor în societatea românească, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului următor; moștenirea sistemului juridic otoman în România; studii privind istoria unor clădiri civile sau religioase musulmane din spațiul dobrogean; modernizarea Turciei (cazul emancipării femeilor) etc.