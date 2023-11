Expoziţia foto/video a artistei Anca Pașa Deaconu poate fi admirată și în decembrie

Muzeul „Ion Jalea” din Constanţa găzduieşte până la data de 28 decembrie, expoziţia foto/video „Reminder. The Light of the South” a artistei Anca Pașa Deaconu. Despre această expoziție, criticii de artă au precizat că lucrările care pot fi admirate în perioada următoare documentează, de fapt, o serie de performance-uri pe care artista le-a realizat, ca parte a cercetării sale doctorale la Universitatea de Arte București, în ultimii patru ani, în mai multe spații. Astfel, în creațiile Ancăi Pașa Deaconu se pot decela două surse majore: opera lui Brâncuși: simbolistica sferei, cu trimitere la Masa Tăcerii și motivul sărutului; mirajul luminii sudului, specifică spațiului dobrogean etc. înainte de toate, trebuie precizat, însă, că artista este preocupată de conceptul de dualitate, transpus în mai multe perechi de gemene, ca protagoniste ale performance-urilor. Acestea sunt surprinse în diverse ipostaze, atent scenografiate, drapate în alb, negru și auriu, pentru ca în final, personajele feminine să apară doar în alb, celebrând victoria binelui, triumful luminii. „Expoziția de față se alătură unei suite de expoziții și manifestări destinate unui public divers, prin care Muzeul de Artă Constanța sărbătorește și anul acesta Ziua Dobrogei”, a precizat Lelia Rus Pîrvan, directorul muzeului.