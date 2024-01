Comunitatea Liceului „Lucian Blaga” a pregătit un amplu spectacol omagial de Ziua Culturii Naționale

Sala de festivități a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Constanța a găzduit luni, 15 ianuarie 2024, un spectacol omagial dedicat operei marelui poet universal, organizat de director Iuliana Linea și catedra de Limba și literatură română.La nivelul liceului se desfășoară proiectul educațional „Minunata lume a scenei”, coordonat de prof. Reșit Florentina-Ioana, în cadrul căruia este inclusă activitatea dedicată marelui poet național și universal Mihai Eminescu.La activitate au participat elevii claselor a V-a A, B,C, a VI-a A, B, a VII-a B coordonați de profesoarele Miu Jermen, Manu Oana, Dumitru Anastasia, Babu Cornelia și Tudose Iuliana, care au recitat poezii ale poetului Mihai Eminescu; elevii claselor a VIII-a B, a X-a B și a XII-a coordonați de profesoarele Linea Iuliana, Reșit Florentina-Ioana și Ștefan Mariana au dramatizat tabloul I și al IV-lea din poemul „Luceafărul” și poezia „Scrisoarea a III-a”. Două eleve de la clasa a X-a B și clasa a VIII-a B sub coordonarea profesoarei Reșit Florentina-Ioana au interpretat vocal poeziile „Mai am un singur dor” și „O rămâi”, iar o elevă a clasei a VIII-a B a încântat publicul cu un moment de dans contemporan, pe tot parcursul momentelor dramatizate, cu fundal muzical din Beethoven-Moonlight Sonata. Un elev din ciclul primar de la clasa a IV-a B sub coordonarea învățătoarei Șoptelea Camelia și a prof. Iordache Sița a interpretat instrumental la chitară și vocal poeziile „Și dacă, Peste vârfuri”. De decorul activității s-a ocupat profesor de desen Cărbunaru Cristian.La succesul activității a contribuit și colaborarea cu Asociația Culturală Tomis prin reprezentantul, președinte Covaliu Radu, care a asigurat vestimentația specifică dramatizării poeziei „Scrisoarea a III-a”, momentul confruntării dintre Mircea cel Bătrân și Baiazid.