Acces gratuit la recitalul extraordinar de muzică de cameră, de la Centrul ”Jean Constantin”

Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” și Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, vă invită la Recitalul extraordinar de muzică de cameră ,,DE LA BACH... LA PIAZZOLLA”, cu violoncelistul concertist FRANCESCO MARIOZZI (Italia) și pianista ANDREEA BRATU (Constanța-România).Recitalul muzical extraordinar face parte din agenda evenimentelor și activităților cultural-artistice dedicate sărbătoririi istoriei milenare a Constanței și va avea loc în data de 20 mai 2024, interval orar 18.00-19.30, în sala de spectacole a Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret ,,Jean Constantin”.Promovarea valorilor muzicale clasice perene în context diacronic extins pe parcursul a peste 350 de ani de cultură și civilizație europeană este obiectivul și destinația parcursului muzical, în cadrul acestui eveniment fiind cuprinse, spre a fi audiate live, sonate integrale și lucrări consacrate pentru violoncel și pian din genuri care aparțin muzicii de cameră de stil baroc, clasic, post-romantic și contemporan (tango argentinian).Prezentarea spectacolului va fi asigurată de actrița Ana-Maria Ștefan.Despre protagoniști:FRANCESCO MARIOZZI, violoncelist solist și solist cameral italian, a absolvit cursurile de instrument în cadrul Conservatorului Niccolo Piccinni din Bari, sub îndrumarea Maestrului Nicholas Sarpe și a continuat la Hochschule für Musik din Würzburg - Frankfurt am Main Germania, obținând Meisterklassendiplom cu Maestrul Julian Metzger.S-a perfecționat în arta interpretării muzicale cu mari artiști violonceliști, precum Mischa Maisky, Natalia Gutman, Miklos Perènyi, Alain Meunieur, Siegfried Palm, în cadrul unor programe de masterclass la ,,Stauffer” din Cremona, Universitatea din Mainz, Academia Chigiana din Siena și Hochschule din Viena.Între 2007 și 2012 a fost prim-violoncelist la Teatro Massimo Bellini din Catania - Italia și adesea, violoncelist solist invitat în concerte și recitaluri la Teatro San Carlo din Napoli, Orchestra Sinfonica Siciliana, Teatro Regio din Parma și Orchestra Simfonică din Roma și Lazio.În trecut, a colaborat și cu alte instituții de prestigiu, cum ar fi Orchestra Santa Cecilia din Roma și prestigioasa Orchestră Filarmonică ,,Arturo Toscanini”, sub conducerea dirijorului Lorin Maazel, unde a ocupat poziția de prim-violoncelist.Este invitat ca solist și solist cameral la instituții muzicale și festivaluri internaționale ca Società del Quartetto din Florența - Italia, Festivalul celor Două Lumi din Spoleto - Italia, Institutul Cultural Italian din Montreal - Canada, Întâlnirile Muzicale din Fiesole, Italia, Festivalul Națiunilor din Portogruaro, Festivalul di Pomposa, Asociația Filarmonică Umbria- Italia.În martie 2019 a avut un recital cameral în duo alături de pianistul Bruno Canino la Weill Recital CARNEGIE HALL din New York, USA. A realizat, de asemenea, mai multe înregistrări pentru Radio Vatican.Francesco Mariozzi este, totodată, compozitor, licențiat în compoziție la Hochschule für Musik din Würzburg Frankfurt am Main (Germania).Pianista ANDREEA BRATU s-a născut în Galaţi şi a absolvit Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” din Bucureşti, fiind licenţiată a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (2002), la clasa de pian a prof. univ. dr. Sandu Sandrin şi clasa de muzică de cameră a prof. univ. dr. Şerban Dimitrie Soreanu. Între anii 2002 –2004 urmează specializarea bienală postuniversitară în Muzică Vocală de Cameră la Conservatorul ,,Giuseppe Verdi” din Milano - Italia.Desăvârşirea studiilor pianistice se concretizează prin frecventarea unor importante Master-class europene conduse de mari Maeştri ai Pianului: Evgheni şi Olga Moguilevsky, Paul Badura-Skoda, Roberto Szidon, Alain Planès, Helmuth Deutsch s.a.m.d. A avut participări la concursuri naţionale şi internaţionale (Premiul Criticii Muzicale în cadrul Concursului ,,Mihail Jora” din Bucureşti), la festivaluri în ţară ca solist concertist și solist cameral (Festivalul internaţional de muzică nouã ,,Meridian” – UCMR-SNR-SIMC, ediția ATLAS; Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului – Teatrul Național de Operă și Balet ,,Oleg Danovski’’ Constanţa) şi în străinătate (Orchestra Giovanile Trentina - Alto Adige Italia 2014; ,,Settimana Mozartiana di Terracina” Italia 2016, GK Festival - New York 2017 s.a.m.d.) în proiecte artistice individuale sau alături de apreciaţi muzicieni români şi străini în formații camerale de duo şi trio.În iunie 2017 este invitată să susţină recitaluri de pian în New York (SUA), în săli de concerte prestigioase precum CARNEGIE – Weill HALL, Engelman Recital Hall – Baruch Performing Arts Center. Ȋn septembrie 2021 și 2023 este invitată pentru a susţine recitaluri alături de muzicieni români și străini în duo cameral (instrumental și vocal-instrumental), în evenimente conexe muzicale desfășurate sub egida FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL GEORGE ENESCU.Din 2005 desfăşoară o constantă activitate didactică ca lector doctor universitar al Facultății de Arte - Universitatea Ovidius din Constanța, profilul Muzică - Interpretare Muzicală, obținând titlul de Doctor în Muzica cu Magna cum Laudae la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (2010).Din 2011 este invitată de către diverse instituţii muzicale de grad superior din ţară şi din străinătate pentru a susţine de cursuri de perfecţionare pentru studenți (Masterclass), cursuri practice individuale (ex. aprilie 2019, Masterclass de Interpretare pianistică la „Santa Cecilia” Conservatorio, Roma, Italia) sau ca maestru acompaniator alături de profesori universitari din ţară/ maeștri internaționali ai cântului liric.Publicatii teoretice, crestomaţii şi traduceri adnotate critic (literatură muzicală de specialitate) la Editura Muzicală Bucureștii și Editura Artes Iaşi, România. Membru al Fundaţiei Internaţionale ,,Alink- Argerich’’ (Haga). Director artistic la ,,Young Artists Piano Festival’’ România.De peste 15 ani, Andreea Bratu menţine o constantă şi bogată activitate concertistică, concretizată în recitaluri de pian şi muzică de cameră, cu parteneri din România sau străinătate, în stagiunile naţionale şi internaţionale (România, Belgia, Elveţia, Franţa, Italia, USA, Republica Moldova). Inițiator și susținător al Premiului Special de Interpretare Pianistică „Lucia Teodorescu” la Concursul Internațional de Pian din Constanța – Young Pianists (ediția I 2018 și a II a 2019, ed. a III a 2020). În ultimii ani, introduce în repertoriul de concert, pentru prima dată în România, piese instrumentale pentru pian de Charles Valentin Alkan, Alexander Glazunov, Francis Poulenc sau în premierã absolută - creaţii camerale sau solistice, compuse de Marcello Abbaddo, Alexander Williams, Dan Al. Bălan, Olivier dos Santos, Daniela Cojocaru, Ioan Dobrinescu, Gaby Kapps, etc.Din 2015 colaborează cu prestigioase Societăți Internaționale de Concerte (Associazione Nazionale ,,W.A.Mozart” AMI – Italia, American Concert Allience- USA etc). Membru în jurii naţionale şi internaţionale - competiţii pianistice de anvergură (ex. 5th Ed. Piana del Cavaliere International Piano Competition, Italia – Alink-Argerich Foundation registered).Menționări și cronici despre prestațiile artistice muzicale din concerte în presa naţională şi internaţională, în revistele de specialitate naţionale „Actualitatea Muzicală”, „Plai Străbun”, „Ex- Ponto” şi internaţionale, în revistele „Musica”, „Music Voice- Online” (Italia).Fiind o acțiune culturală dedicată Constanței, accesul se va face gratuit.