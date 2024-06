Analiză The Telegraph / România a produs surpriza alegerilor! “Tiktok este fereastra către radicalizare”

Analiză The Telegraph. Deși extrema dreaptă a atins procente mult mai mari în Franța, Olanda sau Austria, cea mai mare creștere din UE, față de 2019, o are în România. “Tiktok este fereastra către radicalizare”, iar schimbarea votului tinerilor pare a fi fost determinantă în rezultatul alegerilor de duminică, scrie biziday.roAnaliza The Teleraph a utilizat datele de la exitpoll-urile de duminică și, pentru România, arată o creștere cu 16% a extremei drepte față de 2019 (când era aproape inexistentă). În realitate, rezultatele publicate luni seara de BEC arată că aceasta este la peste 20%, dar chiar și la +16%, tot ar fi fost cea mai mare creștere dintre toate țările UE.În Franța și Germania, țări în care partidele naționalist-populiste cresc deja de mai bine de un deceniu, câștigul lor nu a fost foarte mare la aceste alegeri, iar în Ungaria, Cehia și Italia, chiar au pierdut teren.Pornind de la experiența Franței și a Germaniei, The Telegraph observă că esențială a fost schimbarea votului generațiilor tinere, care la alegerile europene din 2019 au votat în mod covârșitor pentru partidele verzi, dar acum s-au reorientat către cele extremiste.“Cu toate acestea, interesul [pentru partidele ecologiste] a scăzut în rândul unei generații afectate de pandemia Covid, pe o piață a muncii cu incertitudini, cu o lipsă de locuințe la prețuri accesibile, totul pe fondul războiului din Europa”, arată The Telegraph.Mulți alegători tineri spun că partidele mainstream “nici nu vorbesc aceeași limbă cu ei“, iar asta a creat oportunități pentru AfD în Germania și RN în Franța. “Arma lor preferată a fost Tiktok, aplicația de partajare video dominantă pentru Generația Z“, mai arată publicația britanică. Analiștii au observat că Jordan Bardella, liderul formațiunii extremiste franceze, la fel ca toți politicienii extremiști ai Europei, se comportă mai degrabă ca influencerii de pe Tiktok decât ca șefii unor partide politice.Analizând utilizarea rețelei sociale chinezești de către AfD, în Germania, analiștii au constatat că liderii partidului radical, de inspirație nazistă, ajung acum la mai mulți tineri pe TikTok decât toate celelalte partide la un loc. Propaganda acestora este deseori legată de războiul din Ucraina, iar stilul misogin îl imită deseori pe cel al lui Andrew Tate.Philipp Jessen, fondatorul agenției de PR Storymachine din Germania, a declarat pentru The Telegraph: “Partea întunecată a puterii înțelege întotdeauna noile media mai întâi”, o trimitere la faptul că naziștii lui Hitler au fost primii care s-au folosit de puterea radioului, o tehnologie nouă la vremea respectivă. “TikTok este fereastra pentru radicalii de dreapta în casele noastre. AfD comunică cu copiii noștri ca și cum ar fi membri apropiați ai familiei… spunându-le povești ore întregi, în fiecare zi”.