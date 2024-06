Constănţenii au ieşit, duminică, la vot. 22,14% dintre alegătorii care au votat au pus ştampila pe Horia Constantinescu, 29,06% pe Vergil Chiţac, iar Stelian Ion s-a ales cu 22.52% voturi.







Ca o primă reacţie oficială, Horia Constantinescu susţine, luni, declaraţii de presă.







Horia Constantinescu: "Rezultele votului deja le știți. Verticalitatea cu care v-am obișnuit mă obligă să îi felicit pe cei care au reușit să câștige fotoliul de primar. Indiferent de lupta pe care am dus-o trebuie să felicit și echipa PSD. Suntem în faza finală a unui proces. Începând de mâine mă întorc la Protecția Consumatorului. Nu îmi iau concediu pentru că nu mă caracterizează. Mă văd nevoit să îi adun împreună cu cei care doresc să continue proiectele noastre și să desemnăm o persoană sau două tinere pe care să le pregătim. Voi continua să susțin proiectele cu care am venit în fața constănțenilor. Am stat de vorbă cu Ion Dumitrache. M-a asigurat că tot ceea ce am promis acestui oraș se va concretiza în proiecte implementate nu doar promise. Vă mulțumesc și dumneavoastră presei pentru că în ultimii 7 ani am colaborat. Regret că nu am reușit să dăm o șansă acestui oraș. Cu toată lipsa de modestie as fi putut să ofer constănțenilor multe lucruri. Vergil Chițac a câștigat, nu am pierdut eu. Am dormit puțin cam mult. Asta îmi reproșez. În acele ore pe care le-am dormit aș fi putut să fiu mai incisiv. Sper ca Vergil Chițac să se țină de data aceasta de ceea ce a promis. Sper să ducă lucrurile la bun sfârșit și sper că a învățat din greșelile unui mandat discutabil. La acest moment nu iau în calcul niciun fel de implicare politică. Nu voi candida pentru nimic. Rămân la Protecția Consumatorului pentru că asta îmi place. Mai avem 2 campanii electorale importante la finalul acestui an. Am obligația morală să întorc acest efort al lor printr-o implicare. Dar vom vedea. Voi convinge cât mai mulți dintre cetățeni să creadă în PSD. Nu mă voi zbate să intru în ceva ce s-a dovedit inutil. Se pare că echipa din jurul lui Chițac a oferit Constanței multe lucruri minunate și îl voi lăsa să o facă în continuare. Îmi voi lua popcorn și mă voi uita cun se derulează acest serial"