Delfinariul, mai rău ca pe vremea comuniştilor? "Omul nu trebuie să vină și să deplângă soarta animalelor"

Deşi a fost numit interimar, actualul director are planuri ambiţioase şi este convins că va reuşi să facă o treabă bună la actualul loc de muncă. În prima fază, a început o curăţenie generală a tuturor celor 12 hectare de teren pe care complexul le deţine şi abia după aceea va decide care vor fi următorii pași.







„Nu este nevoie de suplimentare de posturi, ci de o reașezare”





Deși vorbim de o suprafață foarte mare de teren, la momentul actual, în cadrul instituţiei îşi desfăşoară activitatea un număr de 49 de persoane, deşi pe organigramă sunt 69 de posturi. Deci, după cum a precizat și actualul manager al complexului, ar mai fi nevoie de oameni.











„Părerea mea este că trebuie analizată şi încărcătura care există pe anumite posturi. Sunt convins că activitatea poate fi îmbunătăţită şi ar fi bine dacă ar putea să apară posturi pe anumite sectoare de activitate. Ce putem face? De exemplu, avem 12 hectare de teren și pe acestea nu avem nici măcar un post de grădinar, care să se ocupe de această suprafață. Nu există post de femeie de serviciu, în condițiile în care există Delfinariu, există Planetariu, WC - uri publice. Până acum, s-a tot improvizat, dar improvizația nu duce la nimic bun, ci la degradare, dezinteres. Totodată, sunt niște posturi care nu-și mai au rostul la nivelul anului 2025 și când spun acest lucru, mă refer la casierie. Da, aici se vând bilete, dar acestea pot fi comercializate și prin intermediul unor automate. În zilele noastre, majoritatea oamenilor folosesc cardul. Plățile sunt foarte sigure, iar încasarea banilor s-ar face imediat. Voi analiza în ce măsură am putea face pe viitor această schimbare, iar personalul de la casierie ar putea fi redirecţionat. De exemplu, avem patru mecanici, la pompe. Cu ani în urmă, sistemul a fost făcut, probabil, pe modelul pompelor vechi, când se stătea lângă ele. Acum, însă, totul este automatizat. Deci, cum spuneam, nu este nevoie de suplimentare de posturi, ci de o reașezare a acestora. Foarte importantă este dotarea, or, aici nu există dotare. Per total, situația este dezastruoasă. De ani de zile, aici nu s-au mai luat anumite lucruri. Mi-aș dori să avem două-trei mașini mici de cărat hrana la animale. Nu este normal ca angajații să o ducă mereu cu roaba sau găleata. Ce-am mai avut în anii trecuți este vechi, stricat, dărâmat și nu poți să faci treabă cu așa ceva. În același timp, este nevoie de sisteme de adăpare/hrănire. În plus, fiecare țarc trebuie reparat și adus la alte standarde. Omul nu trebuie să vină și să deplângă soarta animalelor, pentru că în situația aceasta ne aflăm acum. Vrem să facem investiții. Nu mai spun că avem doar trei îngrijitori pe toată microrezervația”, a declarat directorul, pentru „Cuget liber”.













Referitor la Microdeltă, și aici se va face curățenie, iar hrana va trebui depozitată altfel, nu cum este în prezent. Ca urmare, grânele ar trebui să fie depozitate în spații special amenajate de beton, de metal, pe care rozătoarele să nu le poată distruge.





Începând de luna trecută, Gelu Dănuț Dincă este noul director al Complexului Muzeal pentru Științe ale Naturii Constanța, acesta înlocuindu-l în funcţie pe Ionuţ Nache.