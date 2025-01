Închis sine die pentru vizitatori, Acvariul din Constanța e doar casa peștilor. "Vom face încă unul, la Delfinariu"

Pe data de 24 februarie 2023, reprezentanții Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN) anunțau că Acvariul de pe faleza Cazinoului din Constanța va fi închis pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță, iar, în curând, se vor împlini doi ani de când a fost pus lacătul pe ușă.





În fiecare vară, turiștii trec pe lângă Acvariul care odinioară era plin de copiii entuziasmați să observe speciile de pești, dar, care acum parcă este părăsit.





„Ne pare rău că nu l-au mai deschis, era un punct de atracție minunat. În perioadele de vacanță era locul perfect de vizitat cu cei mici. Nu numai pentru cei mici, ci și pentru restul constănțenilor. De câte ori ne plimbam pe faleză intram și la Acvariu, ne încărca de energie. Acum, de fiecare dată când trec pe aici, mă uit pe geamul de la intrare în speranța că s-a întâmplat ceva. Sper să îl mai redeschidă și să nu rămână abandonat. Este păcat de frumusețea lui”, ne-a declarat Elena J., constănțeancă.



„Dezamăgitor. Era un obiectiv deosebit, accesibil, unde puteai să ajungi ușor. Avea mare succes, cred că și turiștii au iubit acest Acvariu”, a declarat un alt constănțean.





Activitatea Acvariului a fost suspendată în februarie 2023 pentru lucrări de mentenanță, când o bucată din tavanul clădirii s-a desprins și a căzut. De atunci, constănțenii nu au mai primit nicio informație concretă în legătură cu posibilitatea redeschiderii Acvariului.





Din păcate, și acum, în luna ianuarie 2025, pe ușa Acvariului este lipită o foaie pe care scrie „Închis pe perioadă nedeterminată. Conducerea C.M.S.N.”.



„Peștii sunt încă acolo”





Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Răzvan Filipescu, a declarat săptămâna aceasta că fosta clădire a Acvariului, închisă în 2023, va beneficia de o expertiză tehnică, iar în urma acesteia vor fi accesate fonduri pentru reabilitare. Totodată, Răzvan Filipescu a vorbit și despre situația peștilor care sunt în continuare îngrijiți în locația actuală.





„Fosta clădire a Acvariului, vizavi de Cazino, a fost închisă în anul 2023, din propria inițiativă a directorului de la momentul respectiv. Noi, în luna decembrie, am lansat licitație cu execuția unei expertize, a fost eliminată procedura de atribuire, urmând a fi semnat contractul și în maximum 60 de zile să primim raportul expertizei. În funcție de soluția tehnică identificată prin această expertiză, urmează să accesăm fondurile necesare reabilitării clădirii, fie printr-un program de eficiență energetică, fie prin program de consolidare, fie prin surse proprii. Peștii sunt încă acolo, în aceeași locație, sub îngrijirea personalului de specialitate. După cum bine știți, avem un proiect de construcție a unui acvariu, în curtea Delfinariului. Am avut discuții cu finanțatorii, vorbim de un proiect din fonduri europene. Au identificat sursele de finanțare și urmează ca în primăvara acestui an să vedem exact cum demarăm procedura. Noi ne-am dori să funcționeze atât în clădirea veche, cât și să facem unul nou, modern, să fie o nouă atracție la nivelul județului Constanța”, a declarat Răzvan Filipescu.





În concluzie, mai avem de așteptat până când vom vizita din nou Acvariul, însă cât timp - nu se știe. Constănțenii așteaptă vești, dar, pe lângă vești, vor să vadă cum vor acționa autoritățile locale și cât de bine.





Clădirea, care găzduiește la acest moment Acvariul, a fost construită undeva la începutul secolului XX, ca anexă a Cazinoului, și a funcționat ca restaurant până la reamenajarea ei pentru destinația actuală. Acvariul a adunat peste 100 de specii și viețuitoare marine, devenind unul dintre cele mai frecventate locuri de către copii.