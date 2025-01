Centrele educaționale constănțene, dotate cu echipamente în valoare de aproximativ 90.000 euro

În cadrul unui proiect ambițios de modernizare a infrastructurii educaționale din județul Constanța, cele trei centre de educație incluzivă „Albatros”, „Delfinul”, „Maria Montessori”, dar și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța au beneficiat, recent, de o dotare cu echipamente IT standard și digitale. Acest demers vine în sprijinul îmbunătățirii procesului educațional și al adaptării la cerințele educației moderne.Contractul de achiziție publică pentru furnizarea echipamentelor IT aferente Lotului 1, în valoare de 443.779,55 lei fără TVA, a fost semnat pe 12 noiembrie 2024 cu ELSACO SOLUTION S.R.L, în cadrul unui proiect mai amplu, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).Echipamentele au fost livrate, instalate și puse în funcțiune conform termenelor prevăzute, iar personalul a fost instruit pentru a le utiliza în mod eficient.Conform informațiilor oferite de către Consiliul Județean Constanța, echipamentele pentru fiecare unitate educațională au constat în:· CSEI Albatros: 11 display-uri interactive Newline Lyra Pro 75”, trei display-uri interactive Newline Lyra touch panel 65”; suporturi mobile și fixe pentru display-uri; o unitate OPS cu 16GB RAM și 256GB SSD.· CSEI Delfinul: 16 display-uri interactive Newline Lyra Pro 75”; suporturi fixe pentru display-uri· CSEI Maria Montessori: 20 display-uri interactive Newline Lyra Pro 75”; suporturi fixe pentru display-uri; o unitate OPS cu 16GB RAM și 256GB SSD· Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța: trei display-uri interactive Newline Lyra Pro 75”; suporturi fixe pentru display-uri.Proiectul, cu o valoare totală de 3.482.241,79 lei cu TVA, are ca scop creșterea calității actului educațional și facilitarea accesului la tehnologii moderne de învățare.