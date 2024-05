Se redeschide Delfinariul. "Demonstraţiile vor fi adaptate prezenţei unui pui în bazin"

Peste doar câteva zile, veţi putea admira, din nou, frumoşii delfini, care, acum, au pe lângă ei, în bazin, şi un puişor, pe Baby. Până acum, a precizat directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Ionuţ Nache, Delfinariul nu a putut fi deschis, fiind în „revizie tehnică” pentru a-l putea proteja pe noul membru al familiei, care, exact ca un bebeluş, învaţă să mănânce, să înoate şi să se comporte în compania celorlalte cetacee. Aşa cum era de aşteptat, momentan, nu-l interesează decât să se afle în compania mamei sale, de care nu se desparte nici măcar o secundă, ci profită de fiecare clipă pentru a beneficia de dragostea neţărmurită pe care aceasta i-o poartă. La momentul respectiv, angajaţii s-au mobilizat atunci când au primit vestea că există cineva mic care înoată în bazin. „Ne-am strâns imediat cu toţii şi am început să ne sunăm colegii din străinătate să strângem informaţii, pentru că noi, neavând până acum un pui viu, trebuia să cerem sfaturi de la cei care au mai avut. Mama este Cen Cen, delfinul gras, cum îl mai numeau copiii, care ne-a făcut un cadou neaşteptat, un puişor. La delfini, stratul de grăsime este foarte gros şi este foarte greu să îţi dai seama de o posibilă sarcină. Aşa că nu am bănuit niciodată că era gestantă”, au precizat angajaţii Delfinariului. Acum, la fel ca şi în primele 30 de zile, puiul a fost monitorizat 24 de ore din 24.Directorul secției Delfinariu, Angelica Curlișcă, a declarat pentru „Cuget Liber” că, în prezent, se lucrează cu Cen Cen, Ni Ni şi cu ceilalţi delfini, dar în aşa fel încât puiul să se poată mişca în bazin în siguranţă, atunci când mama sa îşi face comportamentele pentru demonstraţii. Publicul trebuie să înţeleagă, însă, că spectacolele nu vor mai fi la fel ca în urmă cu câteva luni, având un pui în bazin. „Încercăm să adaptăm demonstraţia, astfel încât toată lumea să fie mulţumită, dar în acelaşi timp să avem grijă ca şi cel mic să fie în siguranţă şi să poată fi admirat. Deocamdată, el nu face altceva decât să îşi urmărească mama şi mătuşa, iar când ceilalţi lucrează, este un pic debusolat, deoarece mama nu mai scoate sunete în timp ce lucrează cu antrenorul, iar el se ghidează după sunetele ei. În prezent, încercăm să facem puţină şcoală cu el, astfel încât să înţeleagă că trebuie să stea deoparte, dar numai atunci când are loc demonstraţia. Desigur, asta nu îl împiedică ca atunci când vrea să mănânce să se ducă la Cen Cen, iar ea să plece prin bazin cu micuţul, pentru a-l alăpta. Deocamdată nu le lasă nici să îl atingem. În mod normal, la vârsta lui nu trebuie să facă nimic, decât să mănânce, să înoate şi cam atât. Da, probabil că îşi va încurca, uneori, mama în timpul reprezentaţiilor şi vom fi nevoiţi să îi oprim pe ceilalţi, astfel încât el să fie în siguranţă. Deci, demonstraţiile care vor avea loc în perioada următoare vor fi adaptate prezenţei unui pui în bazin. Nimeni nu trebuie să se gândească la cine ştie ce demonstraţii. Ne pare rău, dar prioritate are puiul. Publicul trebuie să înţeleagă că avem un pui frumos, vor putea vedea de la un an la altul cum creşte şi ce învaţă să facă în timp. Noi îl aducem în faţa publicului mai repede ca alte delfinarii, dar nu ştim cum va fi mai departe, cum va evolua. De exemplu, sunt delfini care vor să lucreze foarte mult. Cu Ni Ni, însă, ne-am chinuit mult timp, deci, fiecare delfin este special în felul lui. Poate va lucra şi el anul viitor sau poate că se va încăpăţâna şi doar se va ţine după mama lui. Un delfin din specia lui, în natură, mănâncă lapte de la mamă până la un an şi jumătate, dar noi încercăm să-l determinăm să mănânce peşte mai repede”, a precizat Curlişcă.