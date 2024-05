Ziua Limbii Tătare, sărbătorită de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” s-a dovedit a fi neîncăpător vineri, 10 mai, pentru etnicii tătari și prietenii comunității care au celebrat împreună Ziua Limbii Tătare. Instituită oficial prin Legea nr. 256/2010, Ziua Limbii Tătare se sărbătorește la data de 5 mai, zi care, anul acesta, a coincis cu Paștele Ortodox. În acest context, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a organizat tradiționalul spectacol dedicat Zilei Limbii Tătare câteva zile mai târziu, bucurându-se astfel atât de prezența membrilor comunității, cât și de numeroși oaspeți.Evenimentul a debutat cu intonarea imnului național al României și a imnului tătarilor, moment urmat de alocuțiunile președintelui Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Gelil Eserghep, și primarului municipiului Constanța, Vergil Chițac.Cu prilejul acestei sărbători importante pentru etnicii tătari din România, consilierul prezidențial Sergiu Nistor a transmis un mesaj de felicitare căruia i-a dat citire președintele Gelil Eserghep și pe care îl redăm în continuare:„Domnului Deputat Amet Varol, reprezentantul minorității tătare în Parlamentul României, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din RomâniaDomnului Gelil Eserghep, Președintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din RomâniaCu ocazia „Zilei Limbii Tătare” am plăcerea să vă transmit calde felicitări și sincere urări de pace, prosperitate și succes în activitatea pe care o desfășurați, pentru binele societății și al comunității pe care o reprezentați. Sărbătoarea limbii tătarilor este un bun prilej pentru a face cunoscute tradițiile, identitatea și patrimoniul tătarilor din România, valorile transmise de-a lungul generațiilor grație limbii tătare, în spiritul cunoașterii și al respectului dintre etnii și culturi.Vă doresc ca „Ziua Limbii Tătare” să fie o reînnoită sărbătoare pentru întreaga dumneavoastră comunitate, să vă aducă bucurie și comuniune spirituală, să mobilizeze noi energii în transmiterea către tineri a moștenirii înaintașilor și să îmbogățească dialogul pe care l-am construit împreună, pentru uni viitor pașnic și prosper.Cu deosebită considerație,Consilier prezidențialSergiu Nistor”A urcat apoi pe scenă primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, căruia președintele Gelil Eserghep a ținut să îi mulțumească pentru ajutorul constant pe care l-a acordat comunității tătare, în calitatea sa de reprezentant al administrației locale constănțene.În mesajul său, primarul Vergil Chițac a transmis:„Frați români de etnie tătară, de fiecare dată când vin aici sunt emoționat și nu o spun de complezență, chiar sunt emoționat pentru că de fiecare dată, în deschiderea manifestațiilor ascult imnul României și îmi dau seama că printre multele virtuți pe care le aveți dumneavoastră ca și comunitate tătară extrem de importantă în Dobrogea este și aceea că ați respectat întotdeauna statalitate României. Distinși membri ai comunității tătare, stimați constănțeni, sunt bucuros să mă aflu astăzi aici pentru a celebra împreună cu dumneavoastră Ziua Limbii Tătare, instituită în urmă cu 14 ani cu scopul de a promova limba și cultura comunității tătare stabilite preponderent în Dobrogea, ca parte a patrimoniului cultural unic al acestei regiuni. Este important să recunoaștem și să facem tot ce ne stă în putință pentru conservarea identității lingvistice, culturale și religioase a minorităților etnice din Dobrogea, diversitatea fiind cuvântul care descrie cel mai bine modul de viață în care am crescut cu toții pe aceste meleaguri. Limba maternă se află la baza identității și moștenirii culturale transmise din generație în generație. Este cea care face legătura cu istoria, tradițiile și valorile comunității tătare. Data de 5 mai ne amintește în fiecare an că este de datoria noastră să încurajăm păstrarea valorilor identitare ale etnicilor tătari care îmbogățesc viața socială, culturală și economică a orașului nostru. Mozaicul etnic și religios din Constanța a reprezentat de-a lungul timpului un model de conviețuire pașnică pentru România, pentru Europa și pentru întreaga lume, iar astăzi vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților comunității tătare din Constanța pentru contribuția la dezvoltarea acestui oraș și pentru implicarea dumneavoastră activă în viața comunității locale. Datorită contribuției dumneavoastră suntem astăzi mai bogați în tradiții, obiceiuri și personalități locale. La mulți ani limbii tătare! La mulți ani dumneavoastră și tuturor etnicilor tătari!”Au urmat aproximativ două ore de program artistic susținut de ansamblurile Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România și de elevii de la Școala Comunitară din cadrul uniunii. Aceștia au prezentat cele mai frumoase dansuri tradiționale tătărești, au interpretat melodii din folclorul tătăresc și au recitat poezii scrise de poeți tătari.Au evoluat ansamblurile Kișkene Qarasu și Qarasu (UDTTMR Medgidia), Can Renkler (UDTTMR Topraisar), Qanara (UDTTMR Ovidiu), Canlar (UDTTMR Cobadin), Corul de Ilahiuri al Muftiatului Cultului Musulman din România, Grupa Șeșekler (Gradinița „Zubeyde Hanim”) și elevii care frecventează cursurile de limba tătară de la Școala Comunitară de la organizațiile locale Constanța, Medgidia, Cobadin, Techirghiol, Valea Dacilor, Ciocîrlia, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Eforie Nord, 23 August, Lumina, Topraisar, Ovidiu, Mangalia, Valu lui Traian, 2 Mai, 23 August.Au răspuns invitației președintelui Gelil Eserghep și deputatului Varol Amet de a fi alături de comunitatea tătară la ceas aniversar și muftiul Cultului Musulman din România - Muurat Iusuf, subsecretarul de stat din cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice – Dincer Geafer, deputatul Comunității Rușilor-Lipoveni din România – Silviu Feodor, renumitul antrenor de handbal Aihan Omer, consulul general al Republicii Turcia la Constanța – Emre Yurdakul, coordonatorul TIKA – București - Salih Yurc.