Acvariul din Constanţa rămâne închis! "Nu am vrut să risc ca vizitatorii să fie puși în pericol"

Potrivit directorului CMSN, Ionuț Nache, activitatea Acvariului a fost suspendată pentru lucrări de mentenanță, când o bucată din tavanul clădirii s-a desprins și a căzut. Partea proastă este că activitatea nu a mai fost reluată de atunci, expertiza tehnică de amploare de care este nevoie nefiind încă realizată. „Clădirea va face obiectul unei rectificări bugetare și vom da drumul la tot ce înseamnă expertiză, proiect și reabilitare. Aș dori ca măcar anul viitor, pe vremea aceasta, acvariul să fie redeschis. Totuși, am vrea să reușim acest lucru înainte de deschiderea sezonului estival. Sunt multe de făcut, de perfectat, de întreţinut, în primul rând. Sunt şi lucruri care trebuie făcute din nou sau chiar de la zero. În urma unei expertize serioase vom vedea ce se va face concret aici. El a fost închis din cauza unor probleme semnalate la partea de structură. Tocmai de aceea, este necesară realizarea unei noi expertize, care să ne spună clar dacă sunt probleme de structură sau doar de amenajare. Clădirea este închisă, pentru că nu am vrut să risc ca vizitatorii să fie puși în pericol. Nu au mai fost făcute acolo de foarte mult timp intervenții majore. De întreținut, toată lumea l-a întreținut, la fel ca și restul complexului muzeal, dar sunt necesare lucrări serioase la acest obiectiv”, a declarat directorul pentru „Cuget Liber”.





Reamintim că, în plus, există și un proiect al Consiliului Județean Constanța de construire a unui nou Acvariu, care va fi amplasat în curtea CMSN, obiectivul urmând a fi realizat prin fonduri europene. Perioada de implementare a proiectului este de trei ani de la data emiterii autorizației de construire, iar valoarea este de aproximativ 15 milioane de euro. În ceea ce privește microrezervația, la începutul lunii noiembrie, va avea loc o ședință cu șefii de secții, pentru a se vedea ce animale mai pot fi aduse, zonele care pot fi reorganizate, astfel încât întregul spațiu să fie atractiv. „Dacă am putea aduce animale și din alte zone, ar fi minunat, pentru că majoritatea vizitatorilor noștri sunt constănțeni, iar ei trebuie să vadă și altceva. Bineînțeles, vor fi animale domestice. La acest moment, avem 45 de specii”, a adăugat Ionuţ Nache.





Referitor la delfini, cei patru aduși din Ucraina nu mai participă, la acest moment, la reprezentații, dat fiind faptul că a expirat contractul cu partea ucraineană. Spectacolele sunt realizate de cei doi delfini de-ai noștri, a completat managerul.





Din păcate, cei care se plimbă în această zonă nu vor reuși să intre la Acvariu, ci doar să vadă cum clădirea are, în continuare, lacătul pe uşă, cum se deteriorează și are același afiș lipit pe ușă, pe care scrie „Închis pe perioadă nedeterminată”. „Suntem dezamăgiți. Este atât de frumoasă vremea afară și acvariul nu este deschis. De fiecare dată când ne plimbam pe faleză, intram și la el. De atâtea luni trecem pe aici și tot sperăm ca de la o lună la alta să se redeschidă, dar văd că nu se întâmplă așa ceva”, ne-a declarat Iustina C. Și Manuela J. este de aceeași părere: „A trecut vara și nu s-a rezolvat nimic. A venit toamna și totu-i la fel”.