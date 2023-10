Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă (TIKA), sprijin pentru mamele cu copii din Constanța care nu au o locuință

În cadrul evenimentului, vicepreședintele Agenției Turce de Cooperare și Coordonare, Mahmut Çevik, a evocat mai multe proiecte din sectoarele social și educație în care Republica Turcă a colaborat cu România. Proiectele nu se vor opri aici, ne asigură reprezentanții turci.





„Proiectele implementate în această perioadă se ridică la aproximativ 9 milioane de euro. Am înființat o clinică stomatologică de îngrijire la centrul Traian. Am realizat și un proiect pentru nevăzători din cadrul unui liceu. De asemenea, și acolo am pus accent pe dobândirea unei meserii, s-au pus la dispoziție echipamentele necesare în acest sens”, a declarat reprezentantul Agenției Turce de Cooperare și Coordonare.





În continuarea lui, ambasadorul Özgür Kivanç Altan a punctat importanța prieteniei și colaborării, mai ales că totul se desfășoară într-un cadru de sărbătoare. „Acest an este foarte important pentru noi, pentru că celebrăm centenarul Republicii Turcia. Tot anul acesta se sărbătoresc 145 de ani de relații între România și Republica Turcia. Am convingerea că astfel de proiecte de parteneriate pot fi posibile numai între prieteni”, a precizat ambasadorul.





Directorul DGASPC Constanța, George Dănilă, a ținut să mulțumească reprezentanților turci pentru frumoasa colaborare, care speră să continue. „Noi avem o vorbă: prietenul la nevoie se cunoaște. Indiferent unde te naști și de statutul tău social, oamenii leagă între ei prietenii. Dovada acestei prietenii se vede chiar aici, în ceea ce s-a realizat cu ajutorul a două popoare. Mie nu-mi rămâne decât să mulțumesc din toată inima pentru ceea ce ați făcut, pentru suportul adus centrului, care deservește comunitatea. Sper să fie o colaborare lungă în continuare”, a încheiat George Dănilă.





Alături de el, au fost prezenți vicepreședintele Agenției Turce de Cooperare și Coordonare, Mahmut Çevik, Muftiul Cultului Musulman din România, Muurat Iusuf, consulul Turciei de la Constanța, Emre Yurdakul, subprefectul județului Constanța, Senol Ali, consilierul personal al președintelui Consiliului Județean, Emil Mereuță, și președintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Gelil Eserghep. Gazda evenimentului a fost directorul DGASPC Constanța, George Dănilă. Vizita reprezentanților turci a fost prilejuită de inaugurarea lucrărilor realizate în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție specială în cadrul acestui serviciu social. Este vorba de mamele cu copii care nu au o locuință și pot beneficia de serviciul social oferit de instituție.