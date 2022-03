Florin Cîţu, la Washington: "Am reiterat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO"

„Anul acesta marchează aniversarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic România - SUA. În acest context, am discutat cu Derek Chollet, consilier politic al Departamentului de Stat, despre identificarea unor noi domenii şi oportunităţi de cooperare cu SUA. Am reiterat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO, inclusiv prin întărirea prezenţei forţelor militare americane. Am transmis angajamentul României pentru creşterea la 2,5% din PIB a cheltuielilor de apărare şi intensificarea cooperării cu SUA pentru dezvoltarea capabilităţilor forţelor armate române”, a scris Florin Cîţu sâmbătă pe Facebook.



Alte teme de discuţie au fost importanţa asigurării securităţii energetice europene şi includerea României în programul Visa Waiver.





„Ne-am consultat pe tema situaţiei din Ucraina, a măsurilor luate în acest context, şi a modalităţilor de sprijinire a Ucrainei. Un alt subiect a fost importanţa includerii cât mai rapide a României în Programul Visa Waiver”, a mai precizat Florin Cîţu.





Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a reiterat în timpul vizitei la Washington necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO, inclusiv prin întărirea prezenţei forţelor militare americane. Președintele Senatului s-a întâlnit cu Derek Chollet, consilier politic al Departamentului de Stat.